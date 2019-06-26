К территориям центра им. Хруничева подойдут по-деловому

На месте Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева в построят деловой центр размером с «Москву-Сити». Общая площадь проекта — почти 3 млн кв. м, тогда как та же «Москва-Сити» — всего 2,5 млн кв.м, пишет газета «Ведомости». Рядом с Кутузовским проспектом и Филевским парком сейчас находится территория ракетно-космического завода. Ее модернизируют и построят здания, куда переедут структуры «Роскосмоса».

Что еще планируют разместить на этой территории? Подробности — в справке «Ъ FM»:

Сейчас ГКНПЦ собирает ракеты-носители «Протон» и «Ангара». Но часть площадей и мощностей заводов не используется. Всю эту территорию модернизируют. Строительство пройдет в два этапа.

На первом построят основную часть проекта — Национальный космический центр. В него переедут головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторы из Москвы и области. Всего там будут работать около 20 тыс. человек. Стройку должны закончить к 2022 году. Площадь центра — 250 тыс. кв. м.

Второй этап — обустройство прилегающих территорий ГКНПЦ. Там построят промышленно-общественный комплекс, научный кластер и деловой центр. Общая площадь — 2,5 млн кв. м. Оставшуюся небольшую часть территории, 120 тыс. кв. м, отдадут для строительства жилья по программе реновации. Второй этап должны завершить к 2025 году.

Московские власти планируют построить для нового кластера дополнительные мосты через Москву-реку — на другом берегу будут две станции метро. Кроме того, транспортную доступность в целом придется организовать по-новому, сообщил «Ведомостям» заммэра Владимир Ефимов. Предварительно только на это город выделит 8,5 млрд руб. Зато когда проект такого масштаба будет закончен, то полностью изменит жизнь и этого, и ближайших районов, говорит управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков: «Государство будет развивать транспортную инфраструктуру, то есть туда будут подтягиваться новые дороги, метро. Если все эти планы будут реализованы, то я думаю, район заживет новой жизнью. Конечно, в связи с этим там будет дорожать жилье, также будут строить новые площади, чтобы люди жили. Это очень долгий проект, очевидно, в него будут вливать дополнительнеы инвестиции, благодаря чему транспортная доступность станет другой, более соответствующей этому проекту».

Сначала часть земли Центра им. Хруничева должна была получить Москва — там хотели построить жилье. Но, по данным «Коммерсанта», эту идею заблокировал президент Владимир Путин. Тогда было решено превратить это пространство в Национальный космический центр. Предлагали даже построить главное здание в виде ракеты. В «Роскосмос» считают, что проект центра позволит экономить по 600 млн руб. в год. Но поможет ли он развитию российской космонавтики? Эксперт в авиационной и космической отрасли Вадим Лукашевич полагает, что в итоге будет больше вреда, чем пользы: «От изменения местоположения ничего не меняется. Практика показывает, что любые переезды или перемещения предприятий приводят к какой-либо потере кадров. И чем дальше это перемещение, тем больше людей увольняется. Соответственно, учитывая, что у нас в космонавтике достаточно большое количество сотрудников пенсионного возраста, то перемещение предприятия, допустим, откуда-нибудь из Подмосковья приведет к тому, что люди просто не поедут. Все эти производства в силу их секретности, того, что они оборудованы какими-то специальными установками и прочим, наоборот, будут разнесены по Подмосковью.

Но проблема нашей космонавтики не в том, что разные фирмы и организации сидят в разных местах, а в том, что между ними нет коммуникации, и она системная».

Общий объем инвестиций в проект московские власти пока затрудняются назвать. По словам заммэра Владимира Ефимова, на этот и ближайшие два года в бюджет заложено чуть меньше 30 млрд руб. В компании Knight Frank «Ъ FM»М назвали такие расходы на первую очередь проекта в целом адекватными, учитывая, что его площадь не очень большая. Правда, в компании отметили, что расходы наверняка вырастут.

Глеб Силко