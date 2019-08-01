В городе пройдет международный фестиваль веб-сериалов (18+) Девять команд из разных стран мира снимают кино в Нижнем.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest начнется в городе в предстоящие выходные. Помимо показа фильмов, входящих в конкурсную программу, в рамках проекта Web-Start его участники снимут за время проведения фестиваля пилотный эпизод веб-сериала.

Это хорошая практика, - считает актёр Юрий Гуляев.

По словам участницы конкурса Дианы Радионовой, жюри определит лучший веб-сериал, режиссера, сценарий, идею и персонажа, а также лучший пилот.

Фестиваль продлится до 6 августа, его главной площадкой будет бывшая швейная фабрика «Маяк».