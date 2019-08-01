Добираться из Томска в Новосибирск станет удобнее благодаря нацпроекту БКД 2.0

На участке автодороги «Новосибирск – Колывань – Томск» появится новый асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0), это позволит жителям и гостям региона быстрее и безопасней добираться в столицу Сибири, а также до населенных пунктов Новосибирской области и соседнего региона. Выполнение работ на объекте проконтролировано 1 августа в ходе выездной проверки Минтранса НСО.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий и представитель заказчика работ — ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» — проверили технологию производства работ, качество и соответствие строительных материалов, необходимую документацию на ремонтируемом участке — от 21 км до 31 км автодороги «Новосибирск — Колывань — Томск» (протяженность — 10,3 км). Замминистра подчеркнул, что региональным Минтрансом регулярно проводятся проверки качества выполнения работ в рамках нацпроекта — такая задача поставлена губернатором Андреем Травниковым.

Сергей Ставицкий рассказал, что данная дорога для ремонта была выбрана неслучайно: она является въездом и выездом областного центра. Дорога обеспечивает транспортное сообщение между Новосибирском и Томском, а также другими населенными пунктами нашего региона. По данной дороге проходит большой поток грузового и личного транспорта, осуществляются пассажирские перевозки автобусами. За долгие годы существующее дорожное покрытие износилось и нуждалось в ремонте. Благодаря вышеуказанному нацпроекту, на одном из самых изношенных участков трассы теперь появится новый асфальт, укрепленная обочина, разметка термопластиком, а также все необходимые дорожные знаки.

Как доложил представитель заказчика, работы на объекте ведутся с опережением графика.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области, под контролем правительства региона, будет приведено в нормативное состояние 160 км автомобильных дорог, работы ведутся на всех запланированных 117 объектах. В 2019 году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд руб.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства РФ.