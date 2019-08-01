Суд в Казани арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский райсуд Казани сегодня избрал меру пресечения жителям Татарстана Руслану Шамсутдинову и Ильшату Зайнагутдинову, обвиняемым в подготовке теракта в республике. Оба были отправлены в СИЗО до 29 сентября.

Как сообщал «Ъ-Казань» со ссылкой на пресс-релиз ФСБ, обвиняемые были задержаны в ходе расследования уголовного дела на месте подготовки теракта на объекте инфраструктуры в Татарстане.

Следствие считает обоих сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и причастными к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

По данным ТАСС, Ильшат Зайнагутдинов в суде обвинения отверг, заявив, что «не совершал» инкриминируемое ему преступление. Он просил суд оставить его под подпиской о не выезде.

"Ъ-Казань"