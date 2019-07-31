В Татарстане предотвратили готовящийся сторонниками ИГ теракт

ФСБ России сообщило о задержании двух россиян, сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане.

Как передает «Интерфакс», теракт был пресечен совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела. Подозреваемые были задержаны на месте планируемого преступления в момент его подготовки, отметили в ФСБ.

Там добавили, что задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

"Ъ-Казань"