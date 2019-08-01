Kinross углубляется в Россию

Один из крупнейших мировых золотодобытчиков канадская Kinross Gold расширяет свое присутствие в России. Компания купила месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае за $283 млн. Добыча Kinross в России в первом полугодии выросла на 7%.
Канадская золотодобывающая Kinross Gold приобретает у N-Mining золоторудный проект Чульбаткан в Хабаровском крае. Как сообщила компания, общая сумма сделки составит $283 млн, из которых $113 млн продавец получит денежными средствами, а остальное — акциями Kinross. Помимо этого N-Mining получит право на долю в финансовом результате, соразмерную 1,5% с чистой прибыли (NSR), а также условное вознаграждение в случае увеличения минеральных запасов месторождения.
Закрытие сделки ожидается в начале 2020 года. В России у Kinross уже есть несколько активов в Чукотском автономном округе — Купол, Двойное и Морошка. N-Mining владеет несколькими геологоразведочными проектами в Хабаровском крае и Приморье.
Сейчас обнаруженные ресурсы проекта Чульбаткан оцениваются в 3,9 млн унций, предполагаемые — в 80 тыс. унций.
Первоначальные капзатраты оцениваются в $500 млн. В течение ближайших трех лет Kinross планирует на месторождении комплексную программу геологоразведки, а также планирует подготовить предварительное и основное ТЭО, по завершении которых начать строительство объекта в течение двух лет.
В первом полугодии 2019 года Kinross добыла в России около 258 тыс. унций, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Продажи по российскому дивизиону составили 255,3 тыс. унций (рост на 3%). Во втором квартале компания начала разработку рудной зоны 1 на месторождении Двойное.
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