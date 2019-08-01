МГИК рассмотрит последние пять жалоб кандидатов-отказников в Мосгордуму

1 августа Мосгоризбирком рассмотрит последние пять жалоб на отказы окружных комиссий в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. Речь идет о заявлениях кандидатов Ивана Кульнева, Зои Шарагатовой, Александра Соловьева, Эльмиры Шагиахметовой и Геннадия Гудкова. Накануне их рассмотрела рабочая группа МГИК и рекомендовала не удовлетворять. По состоянию на 31 июля из 23 жалоб, поступивших в Мосгоризбирком на отказ в регистрации окружными комиссиями, удовлетворена только одна — представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Кандидаты, получившие отказ в Мосгоризбиркоме, могут подавать жалобы в Центральную избирательную комиссию или Мосгорсуд. В ЦИК уже поступило девять подобных жалоб. Первое заседание рабочей группы Центризбиркома по этому вопросу состоится 1 августа, на нем будет рассмотрено две жалобы — от кандидатов Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Елена Рожкова