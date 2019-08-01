«И того помещика в том же месте повесить»

В 1719 году Петр I повелел всем подданным общими усилиями раз и навсегда покончить с преступностью в России. Раскаявшимся ворам, разбойникам и дезертирам гарантировалось сохранение жизни, а пойманным татям и их укрывателям — самые жестокие наказания и казни. Однако объявленный по всем городам и весям указ царя-реформатора не дал никаких результатов. И «господа Сенат» принялись за изобретение новых антикриминальных мер.

Из именного указа царя Петра Алексеевича, 19 марта 1719 года.

Великий Государь, отечески милосердуя о своем народе, указал ныне по прежним своим Великого Государя указам и Уложению, о всеконечном искоренении повсюду воров, татей и разбойников и их становщиков и беглых солдат и им подобных всяких воровских людей, своими Великого Государя указами под смертным страхом объявить в народ публично: Понеже Отец Его Государев, приснославной памяти, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец, соборне по Уложению, и Он Великий Государь, ныне благополучно царствующий сын Его Государев многими указами утвердили, чтоб такое воровство в народе всемирно везде искоренить... велено Губным старостам подтвердить с великим прещением, чтоб про татей и разбойников сыскивали, и того смотрели и берегли накрепко, дабы однолично нигде татей и разбойников и разбойничьих приездов не было... и по тем Его Великого Государя указами, о чем известно есть, таким разбойникам и становщикам по достойными их винам чинены казни колесованием и прочими жестокими смертьми. Но однако ж и от того они разбойники и тати не унялись, и чинят и до сего времени повсюду великие озлобления людям, мучительства бесчеловечные и разорения, ездя многолюдством вооруженною рукою горше прежнего: и для того всемерного всеми ворам тем и их воровству пресечения и искоренения, Он Великий Государь еще ныне в большее подтверждение вновь указали, за теми своим всеми уложенным жестоким прещением, чтобы тати и разбойники и убийцы и всякие воровские люди приносили, после своего покаяния, Ему Великому Государю вины свои, за что и смертным живот даровать обещан, а которые, не взирая на такой Его Великого Государя всемилосердой прежний указ, вин своих не объявят и впредь воровать будут; и те впредь без всякого милосердия казнены будут смертью...

За ведомую и умышленную тем ворам понаровку и утайку и за держание их у себя учинена будет смертная казнь без всякой пощады; а у помещиков их, которые ныне живут в домах своих, а не на службах, а того всего против сего указу смотреть и в поместьях своих и вотчинах конечно таких воров искоренять не станут: те поместья их и вотчины по настоящему розыску отписаны будут на Его Великого Государя бесповоротно…

Из указа Правительствующего Сената, 12 августа 1719 года.

…Ныне по всем ведомостям и доношениям из Новгородского, из Можайского и Мещовского уездов о разбойниках тех показано, что они по 100 и по 200 человек и больше верхами, вооруженною рукою, с порядком регулярным не только в тех вышеозначенных уездах у многих помещиков и у вотчинников многолюдный деревни разграбили приездом своим денным и все до конца пожгли и людей и крестьян вырубили, но и знатный монастырь Георгевский, близ Мещовска города, в день разбили ж и выграбили и в самой город тот без всякой обороны вступя, пойманых прежде их же ватаги воров по великой своей дерзости из тюрьмы выпустили.

По указу Петра I казнь колесованием (на гравюре) полагалась не только разбойникам, но и их укрывателям Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Коллегия Юстиции, по своей необходимой должости, выстерегая себя и весьма опасаяся, чтобы за безлюдством в Губерниях и в городах в гарнизонах офицеров и служивых людей те воры и разбойники от времени до времени больше впредь не умножилися и горших бедств в Государстве не учинили, того ради у высокоправительствующего Сената вседокучно просит, дабы оный соизволил заранее все способы от себя принять ко искоренению всемерному воров тех и разбойников с поспешением и о довольной посылке офицеров со служивыми людьми, для скорого сыску тех воров, свое определение учинить, понеже ныне из дивизии некоторые полки в Дорогобуже и в Белеве находятся в близости, между тех городов и мест, где те воровства чинятся, и чтобы также и на предбудущее время о тех же служивых людях оной же Коллегии для повсевременных посылок и скорого сыску воров тех полное расположение ныне учинено было, дабы впредь за сим доношением той всей Коллегии к какой ее непричлося неисправе.

Правительствующий Сенат, слушав сего доношения, приказали: в Губерниях, в которых стоят на квартирах армейские полки, а учинится тех полков командирам известие или станут к ним писать Губернаторы или другие управители, что в тех местах воры и разбойники собраниями чинят тамошним обывателям грабежи и разбои, то оным командирам неописываясь и не мешкав ни часа, для сыску оных воров и разбойников, посылать от себя драгун и солдат, по рассмотрению, сколько куда надлежит, и велеть тех воров и разбойников всякими мерами, как возможно, сыскивать и ловить и отсылать к розыскам, куда которых надлежит, а для ведома о том писать в Военную и в Юстиц-Коллегию; а буде оные командиры сами проведав или, от кого известясь, в скорости за теми ворами и разбойниками посылок не учинят, и то на тех командирах взыскано будет жестоко; токмо оным посланным офицерам и драгунам и солдатам тамошним обывателям налог и обид отнюдь никому никаких не чинить.

Из «Инструкции полевых и гарнизонных команд офицерам, отправленным для сыску беглых драгун, солдат, матросов и рекрут и для искоренения воров и разбойников и пристанодержателей их», 24 декабря 1719 года.

1. В начале тем офицерам, кои для того будут отправлены, надлежит при командах учинить присягу, что им, будучи в том деле, поступать истиною, никому не маня и не посягая ни для чего, и никаких излишностей, сверх настоящего дела, не употреблять и не вымышлять.

2. Когда с определенною командою для того в которую Губернию или провинцию вступят, надлежит тамошнему воинскому и гражданскому правлению, напред о себе дать знать и требовать определения, где стать, или расположится, тако ж на людей провианту, а на лошадей фуражу по указу, и дабы сообщено было немедленно, в которых местах воровские станицы являются. А при самом том вступлении, публиковать везде о том Его Царского Величества печатный указ, и накрепко стараться проведывать, не кроются ль где беглые драгуны, солдаты, матросы и рекруты, також воры и разбойники: и ежели каким образом о том уведано будет, то стараться о поимке и о искоренении их; а паче ежели явятся такие, кто им пристань чинит, то кто бы они ни были, сами ль помещики, или дворцовых и к комнатам приписных волостей, и Apxиeрейских, и монастырских, и прочих всякого чину, помещиковых, и вотчинниковых сел и деревень приказчики, выборные, и старосты, и крестьяне, не смотря ни на какие персоны, тотчас по подлинному о том свидетельству, теми накрепко разыскивать. Буде же приличатся к тому воровству Духовного чину, тех брать за караул, и напред чрез определенную к тому Духовную особу, лишить их священства, и потом ими потому ж разыскивать; а прочими церковными причетники и монахами, кои чину священнического не имеют, разыскивать, как простыми.

3. А понеже по многим местам явились воровские многолюдные и вооруженные станицы, и противу отправленных на них партий вступают в бои: того ради ежели где про такие станицы уведано будет, как возможно стараться на оные напасть и их искоренять, а паче домогаться их воров живых получить, а особливо воровских атаманов; и для того тщиться сыскивать таких людей, чрез которых мочно б их изымать, и посылать для проведывания об их воровских пристанищах, сыскав из тамошних жителей к тому угодных людей, которым за то обещать и давать награждение, из их воровских пожитков пристойную часть, а именно: по 5 рублев за каждого человека, как чрез печатной о том указ публиковано; буде же где воровские станицы явятся гораздо многолюдны, и не в силу будут, то в прибавку к своей команде брать тутошних помещиков и людей их, також приказчиков, старост, и крестьян с огненным и студеным всяким ружьем, какое у кого есть, и тотчас на тех воров с поспешением идти, не упуская ни малого времени.

4. Ежели где Бог поможет таких воров каким-нибудь образом получить, то тотчас ими разыскивать и спрашивать, где на разбоях были, и что где разбоем взяли, и какие смертные убийства и мучения чинили, а паче допытываться о том, у кого пристают, кому воровские пожитки продают, или отдают, с кем знаются, и не ведают ли других каких воровских станиц, и кой-час кого оговорят, тотчас за ними посылать и брать, и как наискорее стараться розыск оканчивать, и по окончании розыска, тем ворам и разбойникам и становщикам и прочим, кто тому приличится, чинить указ, по Воинскому Артикулу, кто чему будет достоин; а вящших воров и разбойников, а особливо тех, кои чинили смертные убийства и мучения, вешать за ребра, а иных колесовать, смотря по жестокости их воровских злых поступков; а которые будут оговаривать дальних жителей, и за дальностию от себя по них послать будет невозможно, о тех писать к тамошним управителям, дабы присылали немедленно к тому ж розыску, и ими по тому ж накрепко разыскивать.

Жестоким телесным наказаниям подвергали даже за недосмотр за поведением подведомственных людей Фото: Росинформ, Коммерсантъ

5. Где будут взяты или сысканы воровские пожитки, и тем иметь подлинную записку, и держать у себя до указу, и о тех пожитках чрез пойманых воров подлинно уведомляться, чьи они будут.

6. Где будут сысканы и пойманы беглые драгуны и солдаты и матросы, теми також разыскивать, где они приставали, и не были ль где на разбоях; и буде явится, что были на разбоях, тех колесовать; (понеже такие сугубое зло учинили, первое; учиненную пред Богом присягу преступили, Его Царскому Величеству неверными, и всему Государству злодеями учинились), а прочим чинить указ по Воинскому Артикулу; буде же кто собою явится, тех без наказания отправлять за провожатыми в Военную Коллегию, но токмо напред велеть им публично в том вину принесть, и, чтоб впредь не бегать, присягать.

7. Ежели где по подлинному розыску явится, что пристань ворам чинилась с ведома самих помещиков или чьи люди и крестьяне с ведома господ своих на воровство и разбои ходили: и того помещика по окончании подлинного розыска, в том же месте повесить, а ежели в том приличатся как дворцовых волостей, так и Патриарших, и Архиерейских, и монастырских, и церковных, и помещиковых, и вотчинниковых сел и деревень приказчики, и старосты и выборные, и тех колесовать; а которые приказчики, и старосты и выборные хотя про то и не ведали, что их крестьяне на разбои ходили, и разбойникам пристань чинили, однако ж за их неосторожность и худое управление чинить им жестокое наказание, бить кнутом без всякой пощады.

8. А понеже Его Царского Величества указами публиковано, чтоб никто ни куда без паспортов или проезжих и прохожих писем не ездили и не ходили, но каждой бы имел от начальников своих паспорт или пропускное письмо: того ради смотреть того накрепко, ежели кто в городе, или в уезде, или на пути где явится без всякого письменного свидетельства, и таких иметь за подозрительных, и об них накрепко, доведываться, откуда они есть; и буде никакого подлинного свидетельства не покажут, то и такими разыскивать, как о том в указе напечатано; однако ж смотреть того накрепко, дабы безвинно и без всякой причины кого ко истязанию не привесть.

9. Всему, что ни будет чиниться, иметь журнал, или поденную обстоятельную записку, и о всем к своим вышним рапортовать, також и к тутошнему правлению сообщать...

В прочем во всем будучи в сей команде поступать так, как честным и добрым офицерам надлежит, и никаких излишностей, кои противны Его Царского Величества высоким указам и воинским Регламентам и честной совести, отнюдь самим не чинить, и над командою своею накрепко смотреть и ни до каких своевольств не допускать, под опасением, по воинскому суду, жестокого штрафа.

(Об эффективности предпринятых мер можно судить хотя бы по тому, что аналогичные по содержанию указы и инструкции появлялись регулярно на протяжении следующих десятилетий.— «История»)

Публикация Евгения Жирнова