Грузовик «Прогресс МС-12» побил рекорд по скорости полета до МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени, которое занял путь от космодрома до МКС. Космический грузовик пристыковался к станции через 3 часа 19 минут, совершив два витка вокруг Земли.

«"Прогресс МС-12" стал самым "быстрым" космическим кораблем, обогнав своих предшественников: "Прогресс МС-09" прилетел за 3 ч 40 мин, "Прогресс МС-11" — 3 ч 21 мин»,— сообщает Роскосмос в Twitter.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура в 15:10 по московскому времени. В 15:19 корабль был выведен на орбиту. «Прогресс МС-12» доставил на МКС топливо, воду, сжатый газ в баллонах и другие необходимые грузы.