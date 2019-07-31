Стартовавший с Байконура «Союз» вывел грузовой корабль на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» успешно стартовала с Байконура, сообщает «Роскосмос» в Twitter. Это произошло сегодня, 31 июля, в 15:10 по московскому времени.

В 15:19 грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» был успешно выведен на орбиту. «Его стыковка с Международной космической станцией по "сверхкороткой" схеме (два витка вокруг Земли) запланирована в 18:35 мск»,— рассказали в «Роскосмосе».

#ПрогрессМС12: Пуск! ??



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция > https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/PInOxECJ2j — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2019 г.

Цель полета — «доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов». Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Алексей Овчининов и Александр Скворцов. В составе экипажа также американцы Кристина Кук, Ник Хейг, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.