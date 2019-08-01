В батальоне пропал полк двигателей

Как стало известно “Ъ”, бывший командир ремонтно-восстановительного батальона (в/ч 93436) Балтийского флота подполковник Роман Коваленко, получивший широкую известность после того, как он снял с постамента танк Т-34, восстановил его и принял с боевой машиной участие в Параде Победы, стал фигурантом нового уголовного дела. Отметим, что господин Коваленко уже отбывает срок за хищение 300 единиц автотехники, а на этот раз ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, результатом которого стало хищение 162 двигателей тяжелой техники.

По данным источников “Ъ”, 306-й военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении Романа Коваленко. Поводом для начала расследования по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) стали результаты инициированной военной прокуратурой Балтийского флота инвентаризационной проверки в/ч 93436, которая проводилась с апреля по декабрь 2018 года. Как установили проверяющие, на территории части имелось автобронетанковое имущество на 580 млн руб., однако на 162 тягачах и «Уралах» отсутствуют номерные агрегаты (двигатели и коробки передач к ним). Также ревизоры выяснили, что в ремонтно-восстановительном батальоне, которым командовал в то время подполковник Коваленко, находится 616 единиц автобронетанковой техники, не оформленных в документах. При этом по результатам инвентаризационной проверки было составлено более 140 описей недостающей по документам техники, неучтенного лома черных и цветных металлов почти на 13 млн руб., отсутствующей автомобильной техники и агрегатов к ней на 61,7 млн руб., а также автопокрышек, «инвентаризацию которых провести не представлялось возможным из-за их очень большого объема».

Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Коваленко, будучи должностным лицом, «злоупотребил должностными полномочиями из личной заинтересованности, желая приукрасить действительное положение в в/ч 93436 и создать мнимое благополучие, устно приказал своим бывшим заместителям списать с учета воинской части узлы и агрегаты автомобильной техники с целью сокрытия недостачи». По версии следствия, с тем чтобы скрыть хищения агрегатов, по устным приказам господина Коваленко его подчиненные составляли подложные акты полного отсутствия двигателей на складах воинской части. Следователи также установили, что на территории ремонтно-восстановительного батальона под руководством подполковника Коваленко военнослужащие перебивали номера двигателей, новые «движки» обменивали коммерсантам на старые, а то и просто снимали новые агрегаты и продавали через своих людей предпринимателям. Материальный ущерб от действий подполковника Коваленко следствие предварительно оценило в 12,9 млн руб., однако эта сумма, как говорят источники “Ъ” в Минобороны, к концу расследования может намного увеличиться.

Напомним, что Роман Коваленко получил широкую известность сначала в Калининграде, а затем и в стране, после того как в 2015 году снял с установленного возле его части постамента танк Т-34. Боевую машину подполковник отремонтировал и на ней принял участие в проходившем в городе Параде Победы. Позже он попал под уголовное преследование по обвинению в хищении 300 единиц автотехники на 50 млн руб. В мае этого года признавший вину офицер в особом порядке с учетом смягчающих обстоятельств был приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. руб. Отбывающему наказание в ИК №7 подполковнику обвинение по новому делу пока не предъявлено. Сам он отвергает подозрения в свой адрес. Интересно, что на этот раз подполковника поддержало руководство автобронетанковой службы (АБС) Балтийского флота. В частности, по данным источников “Ъ”, начальник АБС полковник Юрий Любимцев отметил в переписке со следствием, что обнаруженная инвентаризационной комиссией недостача 162 двигателей и коробок передач к ним, равно как и соответствующий ущерб, могут быть компенсированы за счет неизвестно откуда взявшихся излишков аналогичных агрегатов. Свою позицию господин Любимцев мотивировал ст. 82 и ст. 83 приказа Минобороны РФ №1365 от октября 2010 года. В них, в частности, говорится, что «статья данного приказа предусматривает возможность урегулирования расхождения фактического наличия материальных ценностей против данных бюджетного учета при пересортице путем взаимного зачета излишков и недостач». Такой зачет допускается при условии, что эти «ценности» имеют сходство по внешнему виду. В руководстве службы придерживаются мнения, что проведенный в ремонтно-восстановительном батальоне Балтийского флота взаимозачет излишков и недостач не предполагает хищений техники и агрегатов путем злоупотребления должностными полномочиями.

В свою очередь, источники “Ъ” в военном следствии и Минобороны отмечают, что в ст. 25 того же приказа говорится, что «при инвентаризации объектов основных средств инвентаризационная комиссия составляет сличительные ведомости, где указывает полное наименование, инвентарный и заводской номера, год выпуска и другие необходимые сведения». А в данном случае на значительном количестве агрегатов номера отсутствуют.

Юрий Сюн