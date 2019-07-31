Власти отложили продажу «Воронежской горэлектросети»

Управление имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа перенесло конкурс по продаже 100% находящихся в собственности города акций АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Вместо 13 августа его планируется провести 24 сентября, сообщается в приказе управления. Срок приема заявок на конкурс продлен до 16 сентября. В мэрии не стали комментировать причины изменений. По данным “Ъ-Черноземье”, к моменту переноса на конкурс не было подано еще ни одной заявки. Основным претендентом на актив считается ПАО «МРСК Центра».

В ноябре прошлого года, напомним, были утверждены условия продажи ВГЭС. Начальная цена активов предприятия с уставным капиталом 3,1 млрд руб. должна составить 1,5 млрд руб. МРСК Центра в 2017 году уже пыталась получить актив, но проиграло конкурс по продаже имущества ВГЭС структурам, близким к экс-депутату облдумы Вадиму Ишутину. Однако результаты торгов были отменены.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежскую горэлектросеть" подвели к продаже».

Сергей Калашников