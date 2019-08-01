Мэрия Перми планирует отменить ЕНВД с начала 2020 года

Администрация Перми планирует этим летом внести в городскую думу законопроект об отмене с 1 января 2020 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Эти сведения подтвердили “Ъ-Прикамье” в администрации Перми. Консультации с депутатами гордумы начались еще на прошлой неделе. Сегодня было очередное совещание. А на следующей неделе по этой теме состоится круглый стол.

На федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Однако краевые власти решили стимулировать пермские территории досрочно отказываться от ЕНВД. Минувшим летом краевые законодатели приняли поправки о компенсации выпадающих доходов муниципалитетов, отменивших ЕНВД с очередного финансового года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения.

По данным “Ъ-Прикамье”, за два года потери бюджета Перми составят примерно 1 млрд руб. Эти деньги город намерен компенсировать из краевого бюджета. Ожидается, что отмена налога затронет 17 тыс. субъектов предпринимательства.