Суд расшифровал код «Да Винчи»

Вступил в законную силу обвинительный приговор Кстовского городского суда, по которому за мошенничества были осуждены десять молодых людей во главе с бывшим директором веб-компании «Да Винчи» Дмитрием Оськиным. Он и его товарищи в 2011–2012 годах похитили с банковских карт в общей сложности 4,8 млн руб., завербовав сотрудниц банков и микрофинансовых организаций. За конспирацию группы кардеров (похитителей денег с банковских карт) отвечал сын нижегородского депутата — ему единственному апелляция смягчила наказание на колонию-поселение, учитывая раскаяние и признание вины.



Нижегородский областной суд оставил практически без изменений приговор Кстовского горсуда, осудившего организованную преступную группу Дмитрия Оськина, возглавлявшего нижегородскую студию веб-дизайна «Да Винчи». Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его жена Светлана, Дмитрий Курашов, Павел Митрюшин, Дмитрий Лобашов, Сергей Железцов, Тимур Пырин, Артем Черепков, Наталья Земскова и Елена Вожегова. Одиннадцатого участника группы суд признал невменяемым. Уголовное дело, в котором фигурировало более сотни эпизодов хищений денег с банковских карт граждан с общим ущербом 4,8 млн руб., в Кстовском суде рассматривалось четыре года. Судья зачитывала обвиняемым приговор на протяжении десяти дней и сразу после оглашения ушла в отпуск.

Молодых людей, которым на момент совершения преступлений было в основном по 25–26 лет, признали виновными в десятках мошенничеств. Как установило следствие, костяк преступной группы сложился из коллег по работе в «Да Винчи», а способы хищения денег были разные. По одной схеме оформляли по поддельным и краденым паспортам кредитные карты «Связного», «Хоум Кредит энд Финанс» и других банков, которые предлагали потребкредиты в торговых центрах Нижнего Новгорода. Затем средства с этих карточек снимались в банкоматах. В других случаях, узнав данные клиентов и представляясь их именами, члены группировки звонили в банк, называли номер банковской карты с кодовым словом и просили переподключить услугу интернет-банкинга на свои телефоны. Получив таким образом электронный доступ к счетам, злоумышленники через клиент-банк переводили и обналичивали деньги. Любопытно, что тайную информацию обвиняемые получали, в частности, обольщая молодых сотрудниц кредитных отделов и МФО, которых потом за процент от похищенных сумм уговаривали поделиться данными о клиентах, утверждая, что их схемы абсолютно безопасны.

Кроме опустошения банковских счетов обвиняемые также активно практиковали списание средств с подарочных карт сети SPAR номиналом 2,5–5 тыс. руб. Владельцы этих карт узнавали о пропаже денег, когда пытались расплатиться ими в магазинах. Любопытно, что своеобразным «начальником службы безопасности», отвечающим за меры по конспирации кардеров, был бывший сотрудник Приокского РОВД, уволенный из органов за порочащий проступок. Он приходился сыном одному из депутатов заксобрания Нижегородской области. По информации “Ъ-Приволжья”, некоторых руководителей нижегородского парламента даже пытались неформально подключить к этой истории, чтобы попытаться спасти арестованного молодого человека от уголовного наказания. Но депутатское руководство благоразумно решило не влиять на ход следствия. Впрочем, с конспирацией у кардеров дела обстояли неважно. На похищенные у клиентов банков средства молодые люди сняли большой коттедж с бассейном в кстовской деревне Козловке, арендовали дорогие иномарки и веселились, устраивая шумные вечеринки. В этом же доме был организован и своеобразный «штаб группировки» с компьютерами и серверами для онлайн-хищений. Сначала эти кутежи привлекли внимание недовольных соседей, а затем и местного участкового, принявшегося по жалобам дачников выяснять, что за кампания «золотой молодежи» поселилась в Козловке. Завершилось это выяснение полноценной оперативной разработкой, задержаниями и обысками.

Дмитрий Оськин сначала во всем признался и заключил досудебное соглашение с прокурором. Однако узнав, какой суровый срок просит ему гособвинение (изначально кардерам вменяли ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем»), обвиняемый лидер группы отказался от признаний, соглашение было расторгнуто. Бывший директор пошел под суд со всеми остальными участниками, пытаясь доказать, что он ни в чем не виноват и занимался легальным бизнесом. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные девять соучастников получили сроки от двух до четырех лет заключения, в основном условные: многие частично признавали вину. Двоих фигурантов по приговору освободили из-под стражи в зале Кстовского горсуда, так как они уже отсидели назначенное наказание в следственном изоляторе. Апелляционный суд согласился с вынесенным приговором, лишь слегка смягчив режим сыну депутата, получившему 3,5 года заключения. Его перевели в колонию-поселение, так как в суде он признал вину и частично погасил ущерб.

Роман Кряжев