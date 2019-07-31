Медведев заявил о необходимости информировать жителей о ситуации с лесными пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от властей регионов обеспечить информирование населения о ситуации с лесными пожарами. Он заявил, что к информированию жителей необходимо привлечь экспертов и экологов, которые могли бы дать точную оценку происходящего.

«Вопросы информированности — это ключевой момент. Опыт последних лет показывает, что от этого зависит все: начиная от самого главного — безопасности людей — и заканчивая всякого рода эмоциональными проблемами и так далее»,— сказал господин Медведев на совещании по ситуации в Сибири (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин ранее поручил подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В регион направят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. Господин Медведев поручил Минобороны скоординировать группировки с МЧС. «Нужно в этом случае будет все-таки скоординировать усилия, как я и говорил, группировки МЧС и возможности министерства обороны»,— сказал он.

Дмитрий Медведев поддержал предложение губернатора Красноярского края Александра Усса о создании лесопожарных центров. Он поручил подготовить предложения по созданию таких организаций в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Лесные пожары начались около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Неутушительный прогноз».