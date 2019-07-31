Путин подключил военных к тушению лесных пожаров

Президент России Владимир Путин поручил подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Это распоряжение он дал после доклада главы МЧС Евгения Зиничева, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, президент поручил сохранять группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения.

По поручению президента Минобороны создает авиационную группировку, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В регион направят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации. «В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

Напомним, лесные пожары начались около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. Вчера, 30 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ему лично оценить ситуацию с лесными пожарами на местах.

По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Неутушительный прогноз».