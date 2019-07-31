Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк повысил прогноз по курсу рубля, следует из презентации (.pdf) банка по итогам второго квартала. В 2019-м он ожидается на уровне 64,5 руб./$, в 2020 году — 65 руб/$. В прошлом году прогноз составлял 68,5 и 69 руб./$ соответственно.

Кроме того, Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке. Прогноз на 2019 год — 7%, на 2020-й — 6,75 %. Ранее ожидалась ключевая ставка в 7,5% и 7% соответственно. Оценка на 2021 год не изменилась — 6,75%.

Прогноз роста ВВП в 2019 году ухудшился с 1,4% до 1%. В 2020 и 2021 годах Сбербанк по-прежнему ожидает экономический рост на уровне 2% и 2,2% соответственно.

Инфляция на конец 2019 года составит 4,2% (прошлый прогноз — 4,8%). В 2020 и 2021 годах — 4%.

Напомним, по итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2–4,7%. Минэкономики считает этот прогноз завышенным и полагает, что рост потребительских цен может оказаться ниже 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

Подробнее о разногласиях ЦБ и Минэкономики — в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».