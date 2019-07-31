У Spotify замедлился рост платных подписчиков

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify опубликовал отчетность (.pdf) за второй квартал. Наибольший интерес инвесторов в ней привлекло то, что число платных подписчиков за квартал хотя и выросло на 31%, до 108 млн человек, оказалось хуже ожиданий — 109 млн. После публикации отчетности акции Spotify упали на 5,7%, но потом отчасти восстановили позиции, так что в итоге снижение составило лишь 2%.

Такая реакция на замедление роста числа подписчиков показывает, насколько сервисы, сходные со Spotify, зависимы именно от этого параметра. В середине июля акции стримингового видеосервиса Netflix упали на 12% после того, как стало известно о первом за восемь лет сокращении числа подписчиков в США. В то же время Spotify остается однозначным лидером отрасли: число подписчиков его основного конкурента Apple Music составило в июне 60 млн человек.

Что касается финансовых показателей, то они оказались лучше ожиданий: Spotify значительно сократил операционный убыток, который составил €3 млн против €90 млн годом ранее (аналитики прогнозировали убыток €56 млн). Выручка сервиса выросла на 31%, до €1,67 млрд. Число бесплатных пользователей Spotify также выросло лучше ожиданий, составив 232 млн человек.

Яна Рождественская