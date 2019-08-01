Карту Екатеринбурга наполнят детьми

Власти Екатеринбурга предложили способ борьбы с нехваткой мест в детских садах и школах. По прогнозам мэрии, к 2025 году в Екатеринбурге будет дефицит 49 тыс. ученических мест. Глава города Александр Высокинский представил «тепловую карту», на которой будут расположены детские сады и школы с информацией о вместимости и сроках строительства. По мнению участников рынка, нехватка мест связана с непропорциональным распределением населения — в новые районы едут молодые семьи с детьми.



Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в среду представил новый способ борьбы с нехваткой мест в детских садах и школах. «Сегодня в детских садах не хватает 37 тыс. мест, в школах — около 8 тыс. мест. К 2025 году дефицит вырастет пятикратно»,— отметил господин Высокинский. По прогнозам мэрии, к 2025 году потребность в ученических местах будет составлять 223 тыс., а школы смогут вместить только 174 тыс. человек. Пиковая нагрузка в детских садах ожидается в 2022 году, в школах — к 2031–2032 годам.

Для решения проблемы городские власти к 2025 году планируют построить 27 детских садов и 22 школы. На это необходимо 30–40 млрд руб., которые планируют получить из областного и федерального бюджетов. Помимо этого, Александр Высокинский анонсировал разработку «тепловой карты» размещения школ и детских садов до 2025 года в 57 микрорайонах города. «Любой житель, принимая решение о приобретении жилья, сможет посмотреть на карте действующие, строящиеся, проектируемые и перспективные садики и школы. Там будет информация о вместимости и сроках строительства»,— пояснил он. Карта будет доступна на официальном сайте администрации города.

Как писал “Ъ-Урал”, в феврале во время зачисления в первые классы на 2019/20 учебный год в Екатеринбурге столкнулись с нехваткой мест для первоклассников. Наиболее острой проблема была в активно застраиваемых районах города, в том числе в Академическом. В частности, в школу №181 вместо 160 первоклассников приняли 400. При проектной вместимости здания 830 человек в школе обучается более 1,6 тыс. учеников. Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов пообещал, что в 2020 году в Екатеринбурге будет создано дополнительно 3,8 тыс. мест, в том числе построена школа на 1,2 тыс. мест в Академическом.

Участники рынка отмечают, что в городе идет непропорциональное распределение населения, которое нуждается в получении мест в школах и детских садах. «В новые районы едут семьи, у которых уже есть маленькие дети, либо скоро появятся. А в районы, которые имеют необходимую социальную инфраструктуру, но где старый жилой фонд, они не едут, так как эти объекты менее привлекательны с точки зрения покупки»,— пояснили в одной из компаний-застройщиков микрорайона Солнечный. Как рассказали в группе ЛСР на Урале, при получении разрешения на строительство и подготовку проекта потребность в социальной инфраструктуре вокруг потенциальной стройки учитывается. «Если мест недостаточно, то мы включаем в наш проект детские сады и школы, но мы не строим социальные объекты. Если муниципалитет выделяет деньги, то мы можем принять участие в тендере и построить детский сад или школу»,— добавили в компании.

Анастасия Реутова