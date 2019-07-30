Школы синхронизируют с домами

В администрации Екатеринбурга представили проект новой редакции городских правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Он предусматривает «синхронизацию» строительства школ, детских садов, транспортной и коммунальной инфраструктуры с жилой застройкой. Участники рынка уверены, что из-за отсутствия своевременного финансирования изменение правил не решит проблему строительства соцобъектов.



Новая концепция редакции ПЗЗ была представлена заместителем мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем Бирюлиным на аппаратном совещании в понедельник, 29 июля. «В рамках идеологии новой редакции планируется разработать современные механизмы, позволяющие синхронизировать жилую застройку с объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

В феврале в ходе зачисления в первые классы на 2019/20 учебный год в городе столкнулись с нехваткой мест для первоклассников в ряде школ. Наиболее острой проблема была в активно застраиваемом Академическом районе. В школу №181 вместо 160 первоклассников приняли 400. При проектной вместимости здания в 830 человек в школе обучаются более 1,6 тыс. учеников. Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов пообещал, что в 2020 году в Екатеринбурге будет создано дополнительно 3,8 тыс. мест, в том числе построена школа на 1,2 тыс. мест в Академическом. Всего за ближайшие три года планируется создать дополнительно 12,8 тыс. школьных мест.

Участники рынка уверены, что «синхронизация строительства» столкнется с проблемой финансирования проектов. «Синхронизировать процессы — это очень хорошее дело. Только проблема строительства объектов социальной сферы — в финансировании»,— утверждает директор группы ЛСР на Урале Владимир Крицкий. По его словам, кредитование и открытие эскроу-счетов по объектам, не связанным с жилищным строительством, — большая проблема. «Это иные объекты. Банки будут своеобразно подходить к рассмотрению этих вопросов»,— отмечает господин Крицкий. Застройщикам необходимо будет доказать банкам возможность реализации проектов строительства соцобъектов и возврата заимствованных средств. «Задача застройщиков своевременно строить, не допускать срыва сроков сдачи жилья, строить качественно и платить налоги. Задача власти обеспечивать необходимой инфраструктурой»,— добавил эксперт.

Существующие правила землепользования и застройки были приняты предыдущим созывом гордумы в июне 2018 года. По решению свердловских властей, с 1 января 2018 года мэрии Екатеринбурга вернули право утверждать ПЗЗ. До этого вопрос курировало областное министерство строительства. Однако минстрой сохранил право утверждения генплана города и выдачи разрешений на строительство.

Анастасия Реутова