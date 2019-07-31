«Астон» стал владельцем торгового порта в Ростове

«Азово-Донская компания», входящая в ГК «Астон» купила ООО «Торговый порт», об этом сообщается на сайте группы компаний.

«Новые активы — это земельные участки в промышленной зоне Заречная площадью более 38 тыс. кв. м. и два причала общей длиной свыше 275 м»,— сказано в сообщении. Отмечается, что новый порт позволит уже в текущем сельскохозяйственном сезоне увеличить отгрузку зерновых культур на 120 — 150 тыс. т в месяц. В дальнейшем «Астон» планирует провести проектирование и строительство элеваторного комплекса, после этого отгрузка зерновых увеличится до 4,5 млн т в год из морского порта Ростов-на-Дону.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Азово-Донская Компания» было зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Совладельцами компании в равных долях являются Алиса и Татьяна Викуловы. Основная деятельность «АДК» — оптовая торговля зерном.

ООО «Торговый порт» зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. Основной вид деятельности — деятельность морского пассажирского транспорта. Генеральный директор — Вячеслав Степаненко.

Кристина Федичкина