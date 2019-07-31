Обезболивающие после родов могут вызвать стойкое привыкание У родящих через кесарево сечение это происходит чаще

Опиоидные болеутоляющие должны с осторожностью назначаться женщинам перед родами и после них, показало исследование Мичиганского университета. В среднем 2% пациенток станвятся хроническими пользовательницами лекарства. В США в год происходит около 4 млн родов, таким образом, количество привычных потребителей опиодных препаратов увеличивается в год на 80 тыс. человек.

Мичиганские исследователи проверяли, как пользуются рецептами на опиоидные препараты более чем 300 тыс. женщин, родивших в период между 2008 и 2016 годами. Почти половина из них получила рецепт на опиоидные препараты незадолго до или сразу после родов. Среди женщин, воспользовавшихся этим назначением, около 2% сделались постоянными потребительницами опиоидов. Это легко было понять по неоднократному продлению действия рецептов в течение года после родов.

Надо сказать, правда, что за время исследования как процент женщин, продолжавших продлевать опиоидные рецепты, так и уровень постоянного употребления препаратов снизились.

Доктор Алекс Пил, акушер-гинеколог из Мичиганского университета, ведущий автор исследования, была удивлена количеством женщин, получившим рецепт на опиоидные болеутоляющие. Еще большее удивление вызвала доля женщин, которые продлевали действие рецепта — боль, связанная с родами, даже в случае кесарева сечения проходит за четыре-шесть недель.

Постоянное употребление опиоидов наблюдалось у 1,7% женщин, родивших естественным путем, и у 2,2% женщин, родивших через кесарево сечение. Такая небольшая разница заставляет дополнительно задуматься врачей: вероятно, дело отнюдь не только в боли, но и, возможно, в послеродовой депрессии, которую женщины пытаются заглушить опиоидными препаратами.

Американские эпидемиологи замечают, что бездумное назначение опиоидов перед родами и сразу после них опасно еще и потому, что для многих женщин беременность — первый в жизни серьезный контакт с системой здравоохранения. О них мало что известно врачам, а опиоидные препараты могут вызвать стойкое привыкание, влияющее на качество жизни. В США — 4 млн родов в год, а значит, каждый год добавляется 80 тыс. новых хронических потребителей опиоидов.

Анатолий Кривов