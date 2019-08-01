Александра Поветкина вернули в Лондон

Один из самых популярных российских боксеров — супертяжеловес Александр Поветкин свой следующий бой проведет 31 августа в Лондоне против британца Хьюи Фьюри. Фамилия соперника Поветкина известна в мире прежде всего благодаря его двоюродному брату — бывшему чемпиону мира Тайсону Фьюри. Однако и Хьюи Фьюри, несмотря на молодость, уже имеет неплохой послужной список, в котором есть и бои против топовых бойцов.
О бое между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри было объявлено на пресс-конференции в Лондоне. Он состоится 31 августа на лондонской O2 Arena и будет основным событием «андеркарда» — «разогревочной» части — крупного шоу. Его центральное событие — это матч за титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко, входящим в тройку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории большинства неофициальных рейтингов, и британцем Люком Кэмпбеллом.
На протяжении примерно десятилетия он входит в список наиболее востребованных с точки зрения телевизионных рейтингов и упоминаний в медиаресурсах российских спортсменов, а в его «рекорде» всего два проигрыша. Оба — безусловным фронтменам супертяжелого веса, украинцу Владимиру Кличко в 2013 году и британцу Энтони Джошуа в 2018-м. Поветкину, правда, скоро исполнится 39 лет, и он уже говорил, что собирается «плавно» завершать карьеру, но, скажем, в классификации супертяжей ресурса BoxRec россиянин, несмотря на сентябрьское поражение нокаутом от Джошуа на лондонском Wembley, располагается на пятом месте.
Его противник в этой же классификации гораздо ниже — 21-й. А посетители боксерских форумов, не слишком пристально следящие за происходящим в этом виде, часто путают Хьюи Фьюри с двоюродным братом Тайсоном. Тайсон Фьюри — это действительно ярчайший персонаж современного бокса. Известность ему принесли и скандальные высказывания, и победа в 2015 году над казавшимся неуязвимым Владимиром Кличко, и последовавшая за ней дисквалификация за употребление допинга, и почти триумфальное возвращение на ринг, вылившееся в ничью с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, и обретение безусловного статуса бойца, претендующего на право сражаться за статус сильнейшего среди супертяжей.
Для супертяжа он очень молод, но в 24 года обладает солидным послужным списком. В нем 25 боев, в том числе несколько топовых или близких к топовым по уровню. Хьюи Фьюри проиграл дважды — и оба раза матерым бойцам. В 2017 году он уступил по очкам в бою за титул чемпиона WBO Джозефу Паркеру, а в 2018-м, сражаясь за претендентский статус Международной боксерской федерации (IBF),— Кубрату Пулеву. При этом надо учитывать, что матч с Паркером был почти равным, и в первой его половине британец даже имел некоторый перевес, а в поединке с Пулевым ему помешало сильное рассечение, полученное во втором раунде.
«Размялся» перед встречей с Поветкиным Хьюи Фьюри на еще одном боксере с колоссальным опытом и внушительным бэкграундом. В середине июля он нокаутировал Сэмюэля Питера, сверстника Поветкина, в конце прошлого десятилетия владевшего поясом WBC.
В Британии все еще верят в перспективы Хьюи Фьюри. Это доказывает хотя бы такой факт: бой с Александром Поветкиным будет для него первым после подписания на прошлой неделе контракта с промоутерской компанией Matchroom Boxing, входящей в число наиболее амбициозных и активных игроков на боксерском рынке.
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