Александра Поветкина вернули в Лондон

Один из самых популярных российских боксеров — супертяжеловес Александр Поветкин свой следующий бой проведет 31 августа в Лондоне против британца Хьюи Фьюри. Фамилия соперника Поветкина известна в мире прежде всего благодаря его двоюродному брату — бывшему чемпиону мира Тайсону Фьюри. Однако и Хьюи Фьюри, несмотря на молодость, уже имеет неплохой послужной список, в котором есть и бои против топовых бойцов.

О бое между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри было объявлено на пресс-конференции в Лондоне. Он состоится 31 августа на лондонской O2 Arena и будет основным событием «андеркарда» — «разогревочной» части — крупного шоу. Его центральное событие — это матч за титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко, входящим в тройку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории большинства неофициальных рейтингов, и британцем Люком Кэмпбеллом.

Для России поединок будет значительным событием. Александр Поветкин — чрезвычайно заметная для отечественного профессионального бокса фигура.

На протяжении примерно десятилетия он входит в список наиболее востребованных с точки зрения телевизионных рейтингов и упоминаний в медиаресурсах российских спортсменов, а в его «рекорде» всего два проигрыша. Оба — безусловным фронтменам супертяжелого веса, украинцу Владимиру Кличко в 2013 году и британцу Энтони Джошуа в 2018-м. Поветкину, правда, скоро исполнится 39 лет, и он уже говорил, что собирается «плавно» завершать карьеру, но, скажем, в классификации супертяжей ресурса BoxRec россиянин, несмотря на сентябрьское поражение нокаутом от Джошуа на лондонском Wembley, располагается на пятом месте.

Его противник в этой же классификации гораздо ниже — 21-й. А посетители боксерских форумов, не слишком пристально следящие за происходящим в этом виде, часто путают Хьюи Фьюри с двоюродным братом Тайсоном. Тайсон Фьюри — это действительно ярчайший персонаж современного бокса. Известность ему принесли и скандальные высказывания, и победа в 2015 году над казавшимся неуязвимым Владимиром Кличко, и последовавшая за ней дисквалификация за употребление допинга, и почти триумфальное возвращение на ринг, вылившееся в ничью с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, и обретение безусловного статуса бойца, претендующего на право сражаться за статус сильнейшего среди супертяжей.

Про его такого же габаритного, ростом под два метра, кузена ничего подобного не скажешь. Но это не означает, будто Хьюи Фьюри ничем не примечательный боксер.

Для супертяжа он очень молод, но в 24 года обладает солидным послужным списком. В нем 25 боев, в том числе несколько топовых или близких к топовым по уровню. Хьюи Фьюри проиграл дважды — и оба раза матерым бойцам. В 2017 году он уступил по очкам в бою за титул чемпиона WBO Джозефу Паркеру, а в 2018-м, сражаясь за претендентский статус Международной боксерской федерации (IBF),— Кубрату Пулеву. При этом надо учитывать, что матч с Паркером был почти равным, и в первой его половине британец даже имел некоторый перевес, а в поединке с Пулевым ему помешало сильное рассечение, полученное во втором раунде.

«Размялся» перед встречей с Поветкиным Хьюи Фьюри на еще одном боксере с колоссальным опытом и внушительным бэкграундом. В середине июля он нокаутировал Сэмюэля Питера, сверстника Поветкина, в конце прошлого десятилетия владевшего поясом WBC.

В Британии все еще верят в перспективы Хьюи Фьюри. Это доказывает хотя бы такой факт: бой с Александром Поветкиным будет для него первым после подписания на прошлой неделе контракта с промоутерской компанией Matchroom Boxing, входящей в число наиболее амбициозных и активных игроков на боксерском рынке.

Алексей Доспехов