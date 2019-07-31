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СМП-банк предоставит «Башспирту» кредитную линию на 300 млн рублей

Госхолдинг «Башспирт» по итогам открытого запроса предложений привлечет возобновляемую кредитную линию СМП-банка в объеме 300 млн руб. без обеспечения, следует из сообщения на сайте госзакупок. Банк предложил исполнить контракт начальной стоимостью 84,6 млн руб. с дисконтом 7,9% — за 78,75 млн руб. В закупке также участвовали АО «Юникредит банк» и уфимский филиал ВТБ, предложившие цену контракта 81 млн и 83,7 млн руб. соответственно. Средства привлекаются «Башспиртом» по ставке не выше 9,4% на три года на пополнение оборотных средств, покупку векселей кредитора с целью расчетов по договорам, сообщается в проекте соглашения сторон.

«Башспирт» на 100% принадлежит республике. Объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске и спиртовый в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 168 магазинов. Занимает 5% рынка производства алкоголя в России. Выручка в 2018 году, по предварительным данным руководства предприятия, составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 262 млн руб. В 2018 году АО произвело 4,1 млн дал алкоголя, из которых реализовало в Башкирии 2,2 млн, в 28 регионах РФ — 1,9 млн дал.

Майя Иванова


"Башспирт" готовится к ребрендингу

Совет директоров республиканского госхолдинга «Башспирт» утвердил новую стратегию развития предприятия. Новый менеджмент намерен провести ребрендинг госкомпании, позиционировать ее как производителя биологически чистой продукции под брендом «Башбиоспирт».

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