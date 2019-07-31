Посевная площадь Удмуртии сократилась в 2019 году на 5,2%

Посевная площадь Удмуртии в 2019 году составила 945,4 тыс. га. Это на 5,2% меньше, чем в 2018 году, сообщает Удмуртстат. Из них 58,3% занимают кормовые культуры, 37,2% — зерновые и зернобобовые культуры, 2,9% — картофель и овощебахчевые культуры, 1,6% — технические культуры.

Ранее сообщалось, что посевная площадь сельхозорганизаций Удмуртии в 2019 году составляет 930,7 тыс. га., под яровой сев — 421,6 тыс. га. В некоторых районах республики посевные уменьшились. Самое большое снижение зафиксировали в Завьяловском районе — на 6,27 га. по сравнению с уровнем 2018 года.