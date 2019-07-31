Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту. Он подчеркнул, что его разочаровывает то, как о нем пишет пресса.

«Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно»,— сказал американский президент в интервью телеканалу C-Span. Он отметил, что «не особо» сожалеет о сообщениях, которые размещает в Twitter.