«Единая Россия» тасует воронежскую колоду

В распоряжении “Ъ-Черноземье” оказались предварительные списки кандидатов на праймериз воронежского регионального отделения «Единой России», по которым на продление мандата в областной думе рассчитывают как минимум 80% парламентариев. Новыми лицами могут стать бывший вице-премьер Анатолий Спиваков, глава Борисоглебска Андрей Пищугин, производитель куриных яиц Вадим Мурашкин, а также дочь основателя ХК «Мебель Черноземья» Елена Послухаева. В реготделении заверили „Ъ“, что не отказываются от задекларированного курса на обновление депутатского корпуса, отмечая, что далеко не все нынешние парламентарии смогут легко пройти внутрипартийное голосование. Эксперты полагают, что в условиях падения рейтинга партии власти ей будет сложно повторить успех 2015 года по итогам избирательной кампании 2020-го.

Согласно имеющемуся в распоряжении “Ъ-Черноземье” списку участников предварительного партийного голосования «Единой России» (праймериз) по определению кандидатов для последующего выдвижения в Воронежскую областную думу, принять участие в выборах планируют сразу 43 действующих депутата, в том числе председатели почти всех парламентских комитетов. Среди тех, кого не оказалось в перечне, — работающие на постоянной основе депутаты Александр Чужиков и Людмила Ипполитова, предприниматели Евгений Китаев и Сергей Почивалов, главврач Борисоглебской ЦРБ Владимир Коробов, бывший управляющий директор филиала «Квадры» Николай Назаров, совладелец россошанской фирмы «Молоко» Василий Остроушко, а также бизнесмен Артур Баринов. Все они избирались по одномандатным округам, за исключением госпожи Ипполитовой (областная часть избирательного списка) и господина Баринова (территориальная часть).

Василий Остроушко подтвердил “Ъ-Черноземье”, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы в 2020 году в связи с состоянием здоровья: «Владимир Нетесов (глава реготделения «Единой России». — „Ъ“) мне неоднократно предлагал, но я отказался, объяснил про здоровье. Он попросил пока не спешить с решением». Николай Назаров не стал однозначно отвечать, будет ли баллотироваться на новый срок, поскольку «до выборов еще целый год». Людмила Ипполитова и Евгений Китаев не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Сергей Почивалов опроверг свое неучастие в выборах.

В 2015 году «Единая Россия» зашла в региональный парламент с подавляющим большинством мандатов — 51 из 56. Кандидаты от партии победили на всех 28 одномандатных округах, а по единому избирательному округу единороссы получили еще 23 кресла (73,84% голосов). Новых лиц у «Единой России» тогда было больше половины — сразу 28 человек. Максимальное обновление произошло благодаря партийному списку, по которому в парламент попали только три депутата прошлого созыва — спикер Владимир Нетесов, застройщики Александр Цыбань и Иван Куликов.

Согласно предварительному списку участников праймериз, за место в областной думе может побороться бывший заместитель председателя правительства региона — руководитель департамента аграрной политики Анатолий Спиваков. «До выборов еще времени много, но, думаю, “Единая Россия” понимает, что у меня есть опыт, есть силы. Сейчас я свободный пенсионер, пусть и советник губернатора, есть возможность поработать на благо людей», — сказал он “Ъ-Черноземье”. Готов принять участие в предварительном голосовании и владелец птицефабрики «Ряба» Вадим Мурашкин. «Хочу поучаствовать в политической жизни области», — пояснил он свое нахождение в списке. Среди потенциальных депутатов также можно выделить мэра Борисоглебска Андрея Пищугина, который ранее возглавлял Воробьевский район. Вчера чиновник не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Претендентами на мандат могут стать несколько «наследников»: например, гендиректор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко — сын действующего депутата Николая Гапоненко, который также будет участвовать в праймериз. «Решил выдвигаться в связи с желанием проявить себя в законодательстве», — сказал “Ъ-Черноземье” господин Гапоненко-младший. Депутатские амбиции, судя по списку, есть у Елены и Сергея Послухаевых — детей основателя ХК «Мебель Черноземья» и депутата двух созывов облдумы (с 2005 по 2015 годы) Николая Послухаева.

Еще одним кандидатом от партии власти может стать главред областного АО «Студия “Губерния”» Зоя Грязева. В предварительном списке участников праймериз ее фамилии пока нет, однако в ближайшее время она может там появиться, уверяют источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти. Сама госпожа Грязева пояснила, что она «очень серьезно относится к этому вопросу»: «Я от многих политиков и коллег слышала, что меня хотели бы видеть в думе как представителя СМИ, но однозначного решения для себя еще не приняла».

Как рассказал “Ъ-Черноземье” высокопоставленный собеседник в партии, пожелавший сохранить анонимность, «Единая Россия» будет продолжать поиск кандидатов, отвечающих запросу на новые лица в парламенте. В том числе рассматривается идея участия в праймериз сторонников и даже членов других партий. По его данным, несколько кресел в новом созыве облдумы может отойти представителям «Родины».

Глава фракции «Единой России» в облдуме Роман Жогов не смог прокомментировать предварительный список кандидатов на праймериз, сославшись на то, что не видел документа. «Вы слишком торопитесь. Все решат люди, которые примут участие в предварительном голосовании. Степень обновления будет зависеть от того, насколько эффективно депутаты работали в своем округе в текущем созыве. Это вопрос конкуренции, никто не ограничивает список действующими депутатами», — пояснил функционер.

Напомним, в апреле на встрече с журналистами глава реготделения Владимир Нетесов пообещал провести конкурентное предварительное голосование внутри партии, отметив, что он «за новых людей, за социальные лифты, хотя есть, бесспорно, и те депутаты сегодня, без опыта которых будет очень сложно в новом созыве». Вчера Владимир Нетесов заверил “Ъ-Черноземье”, что в партии не отказываются от идеи обновлении персонального состава думы «до 50%».

Мы не собираемся запрещать действующим депутатам участвовать в праймериз, но им еще надо будет доказать, что они лучше конкурентов. Кроме того, множество достойных кандидатов мы ждем в избирательном списке партии», — добавил господин Нетесов.

По мнению политолога Владимира Слатинова, воронежским единороссам едва ли удастся повторить успех прошлых выборов. «Ситуация в стране изменилась достаточно серьезно, протестные настроения и недоверие к власти растут. Сильнее всего это бьет по рейтингу "Единой России", которая превратилась в "боксерскую грушу". Кроме того, на прошлых выборах серьезным фактором был губернатор Алексей Гордеев, который консолидировал разрозненные группы интересов. Нынешний руководитель региона Александр Гусев — фигура иного масштаба. Без "гордеевской скрепы" этот конгломерат начальственных кланов во главе с очень небедными людьми, скорее всего, будет явственно представать перед избирателем. Даже при отсутствии серьезных кандидатов, у оппозиции будет хороший результат», — предположил эксперт.

Андрей Прах, Олег Мухин, Андрей Цветков