Игорь Артамонов поборется с аграриями

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов уже собрал необходимый минимум подписей муниципальных депутатов для предоставления в избирком. Только двое из еще восьми претендентов на пост приблизились к аналогичному результату — Евгений Третьяков из Аграрной партии России и представитель «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова. Сергей Токарев из КПРФ и Александр Шерин из ЛДПР заявили о проблемах с «муниципальным фильтром». Известный оппозиционер Олег Хомутинников и вовсе намерен выйти из гонки.



За неделю до конечного срока врио главы региона Игорь Артамонов (выдвинулся от «Единой России», хотя и не стал ее членом) уже собрал необходимое число подписей муниципальных депутатов и глав. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал близкий к его избирательному штабу источник. В бюллетени избиркомом будут включены кандидаты, которые соберут в свою поддержку как минимум 163 подписи (6% от около 3 тыс. депутатов), причем 40 автографов должны поставить именно члены районных, а не сельских советов. Кроме того, у кандидата должны быть подписи от представителей 15 из 20 муниципалитетов Липецкой области (18 районов, Елец и Липецк).

Господин Артамонов собрал подписи «с небольшим запасом для отбраковки», в пределах 10%, рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”: «Мы не торопимся. Сейчас юристы штаба врио губернатора проверяют качество подписей, чтобы у избирательной комиссии не было никаких претензий». Подать необходимые документы в избирком нужно до 18 часов 24 июля. Господин Артамонов может сделать это в начале следующей недели.

Еще один из претендентов, директор по производству сельскохозяйственного кооператива «Суше» и глава реготделения Аграрной партии России Евгений Третьяков, еще не собрал необходимые подписи, но близок к этому. «У нас были 163 подписи, но в процессе проверки и выбраковки их стало чуть меньше. Надеюсь, в ближайшее время доберем остальные», — сказал “Ъ-Черноземье” господин Третьяков. Свой результат он объяснил сотрудничеством с «Единой Россией»: «Селяне и фермеры, которые хоть и состоят в этой партии, они все равно наши люди».

Кандидат от «Справедливой России», депутат облсовета Лариса Ксенофонтова рассказала “Ъ-Черноземье”, что тоже «близка» к 163 подписям: «Работа уже завершается. Надеюсь, что на следующей неделе смогу подать документы на регистрацию». Госпожа Ксенофонтова говорит, что не испытывает «системных сложностей» при общении с депутатами. «У нас уже прошло 12 встреч, на которых я представляю свою работу, программу "Карта жизни Липецкой области", прошу поддержать кандидатуру. Депутаты нормально общаются», — заверила кандидат.

Шесть других пока не могут собрать даже необходимый минимум подписей. Так, не получив ни одной подписи, решил отказаться от участия в кампании известный оппозиционер, депутат облсовета Олег Хомутинников (выдвинут Партией народной свободы). «Изначально существовала договоренность с властями, что независимые кандидаты смогут пообщаться с муниципальными депутатами, 95% из которых представляют "Единую Россию", и представить им свою позицию на 18 встречах в районах. На этих встречах должен был присутствовать нотариус, чтобы сразу заверять подписи, — рассказал господин Хомутинников “Ъ-Черноземье”. — Но по факту эти мероприятия оказались профанацией. Там не было не то что нотариуса – из трех десятков согнанных для массовки бюджетников только шесть человек оказывались депутатами. А на встрече 17 июля в Грязях не было ни одного». Господин Хомутинников готов поддержать кого-либо из других оппозиционных кандидатов, например представителей КПРФ и ЛДПР.

Претендент от КПРФ, депутат облсовета Сергей Токарев пока набрал чуть меньше трети от минимума — 52 подписи (по состоянию на вечер 17 июля). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал глава липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев. «С самого начала были сложности, с 17 июля райкомы и горкомы партии развернули активную работу с теми депутатами, которые еще не отдали подписи за кого-либо из кандидатов. Многие сказали: "Дайте день-два подумать". Так что надеемся, что получится набрать 163». По мнению главы обкома, встречи с депутатами не помогли оппозиционным кандидатам. «Был уникальный случай на одной из них. Мы получили одну подпись»,— пошутил господин Разворотнев.

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин тоже далек от минимума («несколько десятков подписей») и предлагает вовсе отменить выборы, административно назначив на должность господина Артамонова. «126 млн руб. налогоплательщиков стоят выборы губернатора с заранее известным результатом. Тогда лучше было на эти деньги отремонтировать дороги в Ельце, — пояснил свою позицию “Ъ-Черноземье” господин Шерин. — Корпус муниципальных депутатов должен быть не номинальным. Я не понимаю, как они вообще работают с избирателями. С ними нельзя встретиться, у них нет в открытом доступе контактов и дат приемов, в райадминистрациях отказываются как-то давать их телефоны».

Господин Шерин отметил, что для оппозиционных кандидатов практически недостижим показатель в 40 голосов районных депутатов: «В Липецкой области депутаты 18 райсоветов фактически не выбираются, а назначаются и делегируются сельсоветами. Поэтому в них только представители :партии власти". Лишь в Ельце и Липецке сохранились выборы в горсоветы, там есть наши представители».

Гендиректор ООО «Топаз» Андрей Плотников, которого выдвинули «Коммунисты России» сказал“Ъ-Черноземье”, что не знает, сколько у него подписей: «Идут встречи с депутатами, у меня пока нет информации. Надеюсь, соберем. Сложностей не возникало — депутатов у нас много». Кандидат от «Патриотов России», начальник Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России Андрей Григорьев тоже не набрал минимума и отказался раскрывать количество полученных подписей: «Не считаю это необходимым. Сложности есть. Не все депутаты охотно отдают голоса, поэтому не готов прогнозировать итоги кампании». Представитель Казачьей партии Российской Федерации, директор ООО «СТД-девеломпент» Вадим Давыдов рассказал “Ъ-Черноземье”, что собрал «меньше минимума». «Штаб активизирует работу в последнюю неделю. В одном из районов казачье сообщество нас очень поддержало. Но, конечно, сложности есть, абсолютно не все депутаты желают подписываться», — заметил господин Давыдов.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти уверяет, что «не было никаких специальных указаний депутатам не давать подписи»: «Это просто их личная особенность. Они люди упертые, консервативные, привыкшие к прошлой политической системе региона и ее методам работы».

Политолог Владимир Слатинов согласен, что «при нынешнем составе депутатов муниципальный фильтр в Липецкой области носит запретительный характер». «Его проходят, вероятно, только те кандидаты, которые получили одобрение со стороны областной администрации. Сейчас перед ней стоит вопрос — пропускать на выборы таких ресурсных соперников, как Токарев и Шерин, или нет. Если их не допустят до голосования — возникнет грандиозный скандал и сравнение с политикой прошлого губернатора. Если допустят — возникает риск второго тура выборов. В любом случае будут репутационные издержки», — считает политолог.

Сергей Калашников