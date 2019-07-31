Поступил не по товариществу

В Ульяновске товарищество индивидуальных застройщиков (ТИЗ) «Искра-Полис» пыталось в качестве оплаты долга передать приставам дома, которые ТИЗу не принадлежали и в которых проживали граждане, сами построившие эти коттеджи. Суд уже подтвердил незаконность этих действий, однако «Искра-Полис», направив апелляционную жалобу, продолжает настаивать, что это его дома. В свою очередь владельцы коттеджей обратились в полицию и прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества. УМВД продолжает ­проверку.

3 сентября Ульяновский областной суд должен будет рассматривать апелляционную жалобу товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) «Искра-Полис» на решение Ленинского районного суда по иску ряда граждан, личные дома которых ТИЗ намерен отдать приставам в счет своих долгов размером в 15 млн руб. Об этом стало известно благодаря видео, которое разместили в понедельник в интернете владельцы домов.

ТИЗ «Искра-Полис» создано в 1993 году, на сегодня объединяет около 250 членов товарищества — арендаторов земельных участков, владельцев жилых домов. Согласно данным Kartoteka.ru, ТИЗ является ответчиком в 26 делах на сумму в 20 млн руб., имеет задолженность по исполнительным производствам на сумму в 18 млн руб.

Проблемы начались в 2013 году, когда прежний председатель ТИЗ Наталья Максимова покинула свой пост, а новый председатель через некоторое время подал заявление о банкротстве товарищества. Для ряда домов, строительство которых было не завершено, возникала проблема с дальнейшим оформлением. Как поясняли сами члены товарищества, экс-председатель ТИЗа, «чувствуя ответственность за незавершенные дела своего бывшего товарищества», предложила его членам перейти в созданный ею потребительский кооператив «Северный» (и часть членов товарищества перешли, в первую очередь те, чьи дома еще не были оформлены в собственность). «Северный» пообещал, что выкупит с торгов у ТИЗа право на аренду участков, а также инженерную инфраструктуру (водопровод, газопровод, трансформаторную подстанцию), что и было сделано в ходе конкурсного производства, однако в 2017 году по иску администрации города сделка была признана недействительной в связи с тем, что в единый лот были включены объекты социальной инфраструктуры (инженерные сети). Имущество было возвращено обратно, а само банкротство прекращено в связи с отсутствием у ТИЗа конкурсной массы, обеспечивающей деятельность конкурсного управляющего.

Перешедшие в «Северный» владельцы домов были вынуждены вернуться обратно в ТИЗ. «Но, воспользовавшись тем, что в акте передачи имущества обратно в ТИЗ было указано, что на передаваемых участках находятся построенные дома, председатель почему-то решил включить наши дома в имущество ТИЗа, поставив их на баланс, хотя это наше имущество, построенное нами на законных основаниях, за наши деньги. А потом пятью домами (всего восемь присвоенных домов. — „Ъ“) решил расплатиться по долгам ТИЗа в 15 млн руб. И вот, в декабре обманным путем представители ТИЗа вместе с оценщиками заходили бесцеремонно в дома, все фотографировали и фиксировали»,— сказал „Ъ“ один из владельцев проблемных домов Камиль Калимуллин.

Как сказано в материалах Ленинского райсуда, куда в апреле этого года обратились владельцы домов, председатель ТИЗа Альберт Шафигуллин направил в службу судебных приставов «заявление с просьбой об аресте и реализации индивидуальных домов вышеуказанных граждан за долги „Искра-Полиса“», «фактически присвоив себе чужие дома». В суде представитель ТИЗа назвал дома «самовольными постройками», заявив, что «имеет право на приобретении в собственность самовольных построек», и отмечая, что эти постройки ему переданы по акту «безвозмездно». Суд с доводами ­ТИЗа не согласился, указав, что «не был представлен договор дарения жилых домов» и обязал ответчика исключить чужие дома из инвентаризационной описи». «Теперь Шафигуллин подал апелляцию и угрожает нам, что если проиграет ее, то будет наши дома сносить»,— отмечает Камиль Калимуллин.

В региональном управлении службы судебных приставов „Ъ“ подтвердили, что «ТИЗ предлагало в счет оплаты долга взять эти дома», но ему было отказано. «Потому что мы проверили, и по данным Росреестра эти дома должнику не принадлежат»,— сказали в УФССП.

Сам Альберт Шафигуллин от комментариев отказался, сославшись на занятость.

Адвокат владельцев домов Руслан Зартдинов считает, что действия председателя ТИЗа и членов правления — «это мошенничество, вымогательство и шантаж». «Мы неоднократно обращались к прокурору района, он принял решение о направлении материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела, однако следственное управление УВД по формальным основаниям и по непонятным нам причинам отказывает в возбуждении дела, считая, что там гражданско-правовые отношения»,— отмечает адвокат.

Впрочем, судя по всему, проверка все же продолжится — в УМВД „Ъ“ ответили, что «принято процессуальное решение, которое направлено в надзорный орган с ходатайством о возврате материалов для проведения дополнительной проверки».

Председатель ПК «Северный» Наталья Максимова считает, что в создавшейся ситуации «во многом виновата администрация Ульяновска, которая фактически вмешалась в корпоративный конфликт, встав на сторону ТИЗа и усугубив ситуацию». «Я пыталась договориться и помочь гражданам с проблемными домами, а кончилось тем, что из-за вмешательства администрации их чуть не лишили домов, а я в итоге продала квартиру, чтобы расплатиться по обязательствам, поскольку ТИЗ деньги не вернуло. И теперь сети, которые требовала администрация передать ей, никто не обслуживает, себе муниципалитет их не берет»,— сказала госпожа Максимова, пообещав, что «намерена обратиться в Европейский суд».

Министр строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдинова считает, что «товарищество не право, и никто не вправе пытаться передать за долги чужое жилье, это святое». «Мы готовы оказать содействие владельцам жилья в оформлении имущества и приведении всех документов в соответствие с законодательством»,— сказала ­министр.

Сергей Титов, Ульяновск