Купить квартиру можно просто

Покупка жилья — важный шаг в жизни каждого человека. Заключить сделку быстро, на привлекательных условиях, комфортно и безопасно возможно благодаря новым программам и удобным сервисам Сбербанка и его партнеров.



В 2016 году Сбербанк запустил сервис ДомКлик, на котором на сегодняшний день представлено уже более 1 700 000 квартир. Среди достоинств сервиса — огромное количество предложений как на первичном, так и на вторичном рынке. Сайт и мобильное приложение очень удобны — к примеру, покупателя ждет не безликий перечень квартир, а визуальная карта нужного населенного пункта с нанесенными на нее метками о продаже и сдаче в аренду. Это привлекательно в первую очередь тем, для кого главный критерий в поиске жилья — его нахождение в конкретном микрорайоне. В «Подборе квартиры» перед клиентом открывается окно с предложениями вариантов жилья, справа набор фильтров для более тонкого подбора квартиры. Набор фильтров разнообразный: количество комнат и этажность, санузел, желаемая площадь, цена, материал стен и прочие. Здесь же можно воспользоваться другим удобным сервисом — ипотечным онлайн-калькулятором. В нем учитывается размер первоначального взноса, стоимость недвижимости, цель и срок кредита. Ипотечные ставки в середине лета вас приятно удивят. Кстати, при оформлении ипотеки через ДомКлик есть возможность получить дисконт к процентной ставке по ипотеке на покупку готового жилья, он предоставлен на объекты недвижимости, отмеченные на сайте domclick. ru значком «Скидка 0,3%».

Просмотрев параметры нужной жилой недвижимости и убедившись, что оно соответствует нужным требованиям, можно начинать оформлять сделку купли-продажи. ДомКлик дает возможность быстро и удобно решить многие другие организационные вопросы. Так, в разделе «Правовая экспертиза» можно проверить юридическую чистоту квартиры. Еще один из удобных сервисов ДомКлик — «Электронная регистрация сделки». Раньше покупателю квартиры нужно было заключить кредитную сделку с банком, подать документы в Росреестр, получить там свидетельство о регистрации и передать документы в банк для совершения выплаты. ДомКлик позволяет подписать кредитный договор и отправить документы на регистрацию без необходимости самостоятельно обращаться за регистрационными действиями. Процедура проста: покупатель приходит в офис банка на сделку, менеджер заполняет все необходимые бумаги и отправляет в Россреестр. Договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации придет на электронную почту всем участникам сделки.

Для расчетов с продавцом по сделке можно воспользоваться услугой «Сервис безопасных расчетов» — это удобный способ безналичного взаиморасчета за объект не-движимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка. Благо-даря сервису деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре. После регистрации договора покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась и деньги автоматически переводятся на счет продавцу.

Кстати, ДомКлик от Сбербанка — это не только площадка для покупки недвижимости в ипотеку, но и возможность подбора и покупки объекта недвижимости без кредитных средств банка. Также на ДомКлик можно арендовать или сдать недвижимость, а также разместить объявление о продаже, причем совершенно бесплатно.