Кудровский проезд расширят к октябрю

Работы по расширению Кудровского проезда на участке от Промышленной улицы до проспекта Большевиков завершатся до конца сентября этого года. Об этом “Ъ-СПб” сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский.

По словам господина Запалатского, работы на участке начались три дня назад. Подрядчиком выступает Пригородное ДРСУ № 1, заказчиком – администрация Заневского городского поселения. Стоимость работ – 16 млн рублей. «Ранее это была техническая дорога, не соответствовавшая требованиям ГИБДД для проезда общественного транспорта. После того как ДРСУ отремонтирует участок, по нему будет запущен общественный транспорт до Петербурга», пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Кудрово.

Он также добавил, что по Кудровскому проезду будут курсировать автобусы, маршруты которых сейчас проходят через Ленинградскую улицу, что снизит ее транспортную загруженность. Напомним, на этой неделе был расширен въезд в Кудрово, на участке Ленинградской улицы от Центральной улицы до проспекта Солидарности. Число полос дорожного полотна увеличилось с двух до трех. Строительство объекта курировала Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области, но кто оплатил работы подрядчику — ООО «21 век» - неизвестно. По данным источника “Ъ-СПб” в правительстве Ленобласти, частично их спонсировала компания «Отделстрой», которая возводит жилье в Кудрово. Генеральный директор «Отделстрой» Марк Окунь не ответил на звонок «Ъ-СПб».

Ольга Кантемирова