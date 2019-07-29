Въезд в Кудрово расширили

Въезд со стороны Петербурга в город Кудрово в Ленобласти расширен до двух полос. Как сообщает телеканал «78», кто именно ответственен за эти работы — неизвестно.

Ранее местные жители жаловались постоянные пробки на въезде в Кудрово.

По данным «Фонтанка.ру», Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), факт несогласованных работ на территории Петербурга выявила еще 27 июля. Виновному грозит крупный штраф, до 1 млн рублей. При этом комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного сообщили, что не имеют отношения к расширению участка Ленинградской улицы.

Добавим, что по заказу Дирекции комплексного развития Ленинградской области в Кудрово ведутся работы по асфальтированию участка Европейского проспекта. Предполагается, что первый этап Европейского проспекта — от проезда в 7 квартале до пересечения с улицей Строителей будет закончен в этом году. Полностью Европейский проспект до Ленинградской улицы, включая мост через реку Оккервиль, построят в 2020 году.