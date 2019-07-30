«Участие в создании выставки приняли художники, ботаники, философы»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о том, какую идею фонд современного искусства Cartier вложил при создании выставки.

В Париже в фонде современного искусства Cartier открылась выставка Trees. Он был в авангарде открытий музеев современного искусства, инициированных люксовыми марками. И Fondazione Prada в Милане, и Fondation Louis Vuitton были уже потом. Фонд Cartier был основан еще в 1984 году, а с 1994-го «проживает» в здании прицкеровского лауреата Жана Нувеля. Фонд находится в доме 261 по бульвару Распай — от мест скопления и туристов, и парижан неблизко, но поездка всегда стоила того. Там устраивали по-настоящему интересные выставки. Правда, в последние годы шум вокруг поутих.

Но вот снова очень любопытная и в хорошем смысле трендовая выставка «Деревья». Участие в ее создании приняли не только художники, но и ботаники, и философы. Устроители рассказывают: «Деревья долгое время были недооценены, но исследования последних лет позволили по-новому взглянуть на их способность к запоминанию, к чувствительности и к коммуникативным возможностям». «Деревья» — рассказ обо всем об этом. Выставка затрагивает разные исследования, экологические проблемы, поднимает вопрос отношения человека с природой. И это не что-то новое для фонда Cartier — еще в 2016-м тут прошла выставка Animal Orchestra.

В экспозиции — работы художников из разных уголков мира. А над инсталляцией, дающей деревьям «голос», работал ботаник Стефано Манкузо и художник Тийс Бийерстекер. Выставка открыта до 10 ноября.