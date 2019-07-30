Третий фигурант дела о хищениях при реставрации Интендантских складов отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга определил меру пресечения в виде домашнего ареста для бизнесмена Валерия Кудряшова, обвиняемого по делу о крупном хищении при реставрации Интендантских складов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, под арестом Кудряшов пробудет до 10 сентября. Следствие просило для него заключение под стражу.

Напомним, что ранее под домашний арест судом был отправлен бывший замдиректора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Алексей Бирюков. Еще один фигурант дела, гендиректор АО «Ремстройфасад» Николай Булыгин, находится под стражей до 10 сентября.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в середине июня следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району. Следствие считает, что Бирюков давал необходимую для организации хищений информацию Булыгину и Кудряшову. При проведении реставрационных работ были похищены не менее 25 млн руб. при сумме контракта 900 млн руб.