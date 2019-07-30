Фестиваль «UralTerraJazz» в седьмой раз пройдет в Камышлове

В Камышлове (Свердловская область) 3 августа в седьмой раз пройдет международный фестиваль «UralTerraJazz» или «Джаз на Пышме».

Художественным руководителем фестиваля стал народный артист России, известный джазмен мирового уровня Даниил Крамер. Вместе с трио Дениса Мажукова он подготовил программу Jazz’n’Roll. Среди участников фестиваля — балалаечник Юрий Шутов и группа «Русское Банджо» из Москвы, джазовая певица Эвилена Протектор из Латвии, квартеты Владислава Талабуева и Владимира Желтовских из Екатеринбурга, резиденты клуба EverJazz из Екатеринбурга. Запланированы выступления коллективов «FanTango», «Улыбка», «Экарте» и «Надежда». Впервые в истории фестиваля можно будет услышать фестивальный оркестр Funk & Jazz Party. Участники коллектива «Funky Bizness Gang» под руководством Александра Ашбеля представят танцевальную программу из произведений эпохи фанка. Хедлайнером фестиваля станет группа «Братья Грим».

Джазовый open-air фестиваль проходит в Камышлове с 2013 года. В прошлом году его посетили более 4 тыс. слушателей. Ранее на нем выступали скрипач Tim Kliphuis из Нидерландов, Debora Chesti из Италии, саксофонист Chad Lefkowitz-Brown из США, оркестр из Кубы Hot Havana Orchestra, автор и исполнитель песен Erja Lyytinen из Финляндии. Фестиваль «UralTerraJazz» совпадает с Днем города Камышлова. Помимо него пройдет еще три фестиваля:«Kamyshlov-art-Sand 2019», на котором можно будет увидеть песочные фигуры, детский «Baby-Fest», а также «Земляничный джем», посвященный декоративно-прикладному творчеству и гастрономии. Специально для гостей фестиваля будет организована электричка «Ласточка» по маршруту Екатеринбург-Камышлов и обратно.

Елена Горшкова