Экс-министр вышел из СИЗО под домашний арест

В понедельник Московский городской суд изменил меру пресечения экс-министру здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову с «заключения под стражу» на «домашний арест». Об этом сообщила в Facebook адвокат господина Абдуллова Наталья Якупова. «За этот год Рашид Акрамович (Абдуллов, – “Ъ-Волга” ) не сломался, и не дал “нужных” показаний за возможность быть дома, с семьей... Это безумие должно закончиться, ведь Рашид Акрамович не совершал преступлений, в которых его обвиняют», – отметила адвокат.

Обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) было предъявлено в начале июля 2018 г. председателю комитета по соцполитике регионального заксобрания Игорю Тихонову (находится в СИЗО в Москве), гендиректору АО «Ульяновскфармация» (100% в собственности региона) Ольге Кузнецовой (под домашним арестом) и ее заму - Евгению Когану (в СИЗО в Москве). Позднее, аналогичное обвинение было предъявлено Рашиду Абдуллову, а в декабре и Павлу Дегтярю (под домашним арестом). По версии следствия, обвиняемые делали так, чтобы победителями торгов на закупку медицинских изделий становилось АО «Ульяновскфармация», которое производило закупки через компании, аффилированные с фигурантами дела.

26 июня суд продлил Рашиду Абдуллову срок ареста до 1 августа, тогда же в суде стало известно, что следствие вменило экс-министрам в вину еще одно преступление - злостное неисполнение решений судов по обеспечению льготников лекарствами (ст. 315 УК РФ, до двух лет лишения свободы), хотя адвокаты экс-министров заявляли, что «министры приняли все меры, чтобы эти решения судов были исполнены», но на их обращения правительство региона сообщало об отсутствии на это бюджетных средств.

Как пояснила “Ъ-Волга” Наталья Якупова, срок домашнего ареста Рашида Абдуллова пока назначен до 27 сентября, это время он будет находиться у дочери в Красногорске Московской области. По словам адвоката, суд не согласился с доводами следствия, которое настаивало на продлении срока содержания под стражей, отметив, что следствие велось неэффективно, кроме того, учтено состояние здоровья обвиняемого (в марте этого года Рашиду Абдуллову была присвоена третья группа инвалидности). Фактически следствие закончено, сейчас идет ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Следствие полагает, что к 27 сентября ознакомление с делом закончится и оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Не исключено, что из-под стражи под домашний арест может быть переведен и Евгений Коган – апелляционной инстанцией в отношении него отменено решение суда о продлении срока содержания под стражей и направлено на новое рассмотрение.

Госпожа Якупова уверена, что ее подзащитный невиновен, и «аргументов для доказательства этого в суде более чем достаточно», «все закупки совершались в строгом соответствии с 44-м законом».

Сергей Титов, Ульяновск