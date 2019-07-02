Экс-министрам добавили лекарства

Во время судебного заседания по продлению ареста экс-министрам здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову и Павлу Дегтярю выяснилось, что следствие инкриминирует им еще одно преступление — неисполнение решений суда по обеспечению льготников лекарствами. Защита с обвинением не согласна, заявляя, что экс-министры прилагали все усилия для обеспечения льготников лекарствами, но денег в бюджете на это у региона не было. Эксперты и правозащитники отмечают, что проблемы с обеспечением лекарствами льготников остались и сейчас. Причина банальна — недофинансирование, и это — проблема почти всех регионов России.

В минувшую среду Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-министров здравоохранения Ульяновской области, обвиняемых в мошенничестве при закупках мед­изделий через АО «Ульяновск­фармация». Павлу Дегтярю (под домашним арестом), занимавшему пост министра с марта 2014 года по июнь 2017 года, арест продлен до 27 сентября, Рашиду Абдуллову (в следственном изоляторе в Москве), который сменил господина Дегтяря на посту министра в июне 2017 года, ареста продлен до 1 августа.

Напомним, обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ) было предъявлено в начале июля 2018 года председателю комитета по соцполитике регионального заксобрания Игорю Тихонову, гендиректору АО «Ульяновскфармация» (100% в собственности региона) Ольге Кузнецовой и ее заму — Евгению Когану. Позднее аналогичное обвинение было предъявлено Рашиду Абдуллову, а в декабре и Павлу Дегтярю. По версии следствия, обвиняемые делали так, чтобы победителями торгов на закупку медизделий становилось АО «Ульяновскфармация», которое производило закупки через компании, аффилированные с фигурантами дела.

В среду стало известно, что следствие вменило экс-министрам в вину еще одно преступление — злостное неисполнение решений судов по обеспечению льготников лекарствами (ст. 315 УК РФ, до двух лет лишения ­свободы).

Адвокат Рашида Абдуллова Наталья Якупова назвала новое обвинение «абсурдным». «Следствие считает, что они не исполняли решения судов преднамеренно, хотя на самом деле министры приняли все меры, чтобы эти решения судов были исполнены, направляли письма в правительство региона, в минфин, в заксобрание с просьбами о выделении денежных средств, все документы есть. Но ответ был один — в бюджете на это денег нет»,— пояснила Наталья Якупова, заметив, что Рашид Абдуллов даже включал эти средства в проект бюджета на 2018 год, но их оттуда исключили.

Член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный считает, что с «тех пор в обеспечении льготников лекарствами почти ничего не изменилось», «сейчас таких решений судов на министерстве висят десятки, и причина банальна — недофинансирование со стороны регионального бюджета». «По моим расчетам, дефицит бюджетных средств на это составляет около 50%»,— сказал депутат, заметив, что «подобная ситуация наблюдается во всех регионах России за исключением регионовдоноров», и аналогичные уголовные дела можно возбуждать и там, «если министры не подстраховались соответствующими обращениями по этому ­поводу».

В прокуратуре Ульяновской области также отмечают, что фактически ситуация с обеспечением лекарствами льготников не улучшается: в 2018 году прокуратура направила в суд 112 исков об обеспечении льготников лекарствами, а за пять месяцев 2019 года таких исков уже 140, «и это при том, что многие льготники, не желая портить отношения с мин­здравом, от которого зависят, не хотят писать заявления в суд». «Есть неисполненные решения, которые тянутся не один месяц, есть двухлетней и трехлетней давности»,— сказал „Ъ“ старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

На запрос „Ъ“ региональный минздрав ответил, что дефицит финансирования лекарственного обеспечения льготников на сегодня составляет в регионе 523,7 млн руб. по федеральному бюджету и 635,4 млн руб.— по региональному, процент финансирования по федеральной льготе — 36% от потребности, по региональной — 48%.

Председатель бюджетного комитета регионального заксобрания Александр Чепухин, признавая, что проблема недофинансирования есть, в то же время отмечает, что ради обеспечения граждан лекарствами «всегда можно перераспределить средства с одной строки на другую», но по этому поводу к ним в этом году региональный минздрав «ни разу не обращался».

Сергей Титов, Ульяновск