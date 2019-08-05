Мир изысков

.Изысканное и провокационное, искусство Константина Сомова стало одним из самых ярких парадоксов Серебряного века. Как и многие представители русского модерна, он выбирал своими героями куртуазных арлекинов, кокетливых маркиз и насмешников трикстеров. Но он был одним из редких художников, который по виртуозному владению пастелью едва ли уступал французским мастерам XVIII века.

Анна Сабова

Изысканное и провокационное, искусство Константина Сомова стало одним из самых ярких парадоксов Серебряного века. Как и многие представители русского модерна, он выбирал своими героями куртуазных арлекинов, кокетливых маркиз и насмешников трикстеров. Но он был одним из редких художников, который по виртуозному владению пастелью едва ли уступал французским мастерам XVIII века.

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В подражание им Константин Сомов даже осваивал старинные техники графики, выполнял изысканные фарфоровые композиции и благодаря этому стал, возможно, единственным русским художником, которому удалось так точно уловить атмосферу галантного века и его раскрепощенных нравов. Ученик Репина и парижских живописцев, он добровольно оставил учебу в Академии художеств. И даже когда современники называли его «художником радуг и поцелуев», Сомов искусно подбирал краски, чтобы передать дух конца века и ускользающей эпохи. Будь то фигурные виньетки, заставки и элегантные силуэты, украсившие страницы основанного при его участии журнала «Мир искусства», либо иллюстрации к произведениям Пушкина и Гоголя, или портреты таких знаменитых фигур Серебряного века, как Александр Блок, Михаил Кузмин, Сергей Рахманинов.

«Осмеянный поцелуй». 1908 год Фото:ГРМ Портрет Анны Остроумовой-Лебедевой. 1901 год Фото:ГРМ «В боскете». 1899 год Фото:ГРМ «Зеленый склон за дорогой. Мартышкино». 1902 год Фото:ГРМ Портрет Александра Бенуа. 1895 год Фото:ГРМ

Многие из этих произведений, в том числе жанровые композиции и пейзажи, будут представлены в Русском музее на первой за полвека музейной персональной выставке, целиком посвященной творчеству Константина Сомова. Всего экспозиция будет составлена более чем из 100 живописных работ, а также образцов журнально-книжной графики Константина Сомова из собраний Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.