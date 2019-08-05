Сомов в «Огоньке»

Художник, чьи картины стали украшением музеев и аукционов, рисовал для нашего журнала

Эта его акварель украшала обложку «Огонька» № 1 за 1908 год (здесь же факсимиле художника — представляя его читателю, журнал называет его «даровитым»), и здесь же его объяснение собственной картины: «Саксонские фарфоровые часы на старинном бюро бьют полночь, и мелкие черти, один в испуге, другие кувыркаясь и кривляясь, убегают восвояси, зная, что им запрещено оставаться в домах после этого часа. Справа стоит старый год, дряхлый старик с потухшими глазами, одной рукою указывая на часы, другою собираясь взяться за ручку потайной двери, за которой он скроется навеки. Тень от его фигуры падает на стену, превращаясь в силуэт смерти с косою в руке. Слева на руках нянюшки сидит резвый ребенок, указывая рукою также на часы. Это — новый год, пока еще неизвестный, и лицо его таинственно скрыто под маской».