В 2020 году прожиточный минимум уральских пенсионеров составит около 9,2 тысяч рублей

Законодательное собрание Свердловской области установило на 2020 год прожиточный минимум для пенсионеров в размере около 9,2 тыс. руб. Соответствующий закон был принят на заседании регионального парламента 30 июля.

По словам исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Анны Усковой, прожиточный минимум необходимо установить для определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Величина прожиточного минимума на 2019 год составляет 8,8 тыс. руб. Заместитель председателя комитета свердловского заксобрания по социальной политике Евгений Зяблицев сообщил, что это на 141 руб. ниже предполагаемой величины по стране, которая составляет 9,3 тыс. руб.

Анастасия Реутова