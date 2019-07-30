На чистом энтузиазме

Организаторы фестиваля говорят, что основная цель, которую перед собой они ставили в этом году, – показать нижегородской публике молодых и перспективных музыкантов, а также легенд отечественной музыки и привлечь внимание к экологическим проблемам города.

Справка

Фестиваль держится на энтузиазме, - заявляют организаторы. Работать со спонсорами все сложней, поскольку экономическая ситуация в стране сейчас не лучшая. Значительную финансовую поддержку могут оказать только такие компании как «ГАЗ», «Росатом», «ЛУКОЙЛ» и «Ростелеком». Финансовой поддержки от каких-либо государственных органов фестиваль не получил, только административную.

В этом году фестиваль «Рок Чистой Воды» прошел на Нижневолжской набережной, его посетили около 25 тыс. человек.