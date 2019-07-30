30 июля, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

На чистом энтузиазме

Сколько потратили организаторы на Фестиваль «Рок чистой воды».

от

Организаторы фестиваля говорят, что основная цель, которую перед собой они ставили в этом году, – показать нижегородской публике молодых и перспективных музыкантов, а также легенд отечественной музыки и привлечь внимание к экологическим проблемам города.

Справка

Фестиваль держится на энтузиазме, - заявляют организаторы. Работать со спонсорами все сложней, поскольку экономическая ситуация в стране сейчас не лучшая. Значительную финансовую поддержку могут оказать только такие компании как «ГАЗ», «Росатом», «ЛУКОЙЛ» и «Ростелеком». Финансовой поддержки от каких-либо государственных органов фестиваль не получил, только административную.

В этом году фестиваль «Рок Чистой Воды» прошел на Нижневолжской набережной, его посетили около 25 тыс. человек.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Урожайность в текущем году ниже прошлогодних показателей В Нижегородской области началась уборочная кампания.
Вкладчикам компенсируют до 1,4 млн рублей Нижегородский банк «Ассоциация» лишили лицензии.
Нижегородцев не устроил «Хлеб» Пользователи соцсетей раскритиковали выбор исполнителей для фестиваля "Высота".
На стройплощадке ЖК «Новинки Smart City» появились рабочие Строительные работы начались на крупнейшем долгострое Нижегородской области.
Продлен арест экс-директора Дорфонда Кстовский водоканал сливает кредитора.
«Марк Твен» выставлен на продажу За бар и ресторан на Большой Покровской просят 5,5 млн рублей.
Профиль пользователя