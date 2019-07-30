«Большое количество инфицированных не знают о своем заболевании»

Более 60% пациентов узнают о том, что они больны гепатитом C, случайно, при этом 83% из них не могут рассчитывать на незамедлительное начало лечения. Таковы данные опроса, проведенного общественной организацией «Вместе против гепатита». Опрос приурочен к Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 28 июля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия входит в пятерку «крупнейших эпидемий мира» по числу людей, живущих с гепатитом C, после Китая, Пакистана, Индии и Египта. Как отмечает ВОЗ, в мире 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, не зная о своем диагнозе. При этом, как отмечали неоднократно эксперты, в России также неизвестно точное число людей с этим заболеванием. В частности, в марте 2017 года в интервью “Ъ” занимавшая тогда пост главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Ирина Шестакова заявляла, что, по оценочным данным, число носителей вируса гепатита С в России может достигать 5,8 млн человек, при этом около 3 млн инфицированных могут не знать о своем заболевании. Накануне Дня борьбы с гепатитом в 2019 году Роспотребнадзор распространил данные за 2018 год.

Заболеваемость хроническими формами гепатита В и хроническим гепатитом С в России составила 18 и 33 случая соответственно на 100 тыс. населения.

Как отметил заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель референс-центра по мониторингу вирусных гепатитов Владимир Чуланов, «смертность от исходов хронических гепатитов В и С с 2010 по 2015 год выросла на 30%»: «По нашим оценкам, если говорить о гепатите В, то от цирроза печени, к которому он приводит, ежегодно погибают около 10 тыс. человек, от рака печени — около 1,5 тыс. Смертность от цирроза печени, вызванного гепатитом С, составляет около 14 тыс. человек в год, от рака печени — около 1,6 тыс. человек». По словам господина Чуланова, «ученые констатируют»: «Такая тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку до сих пор большое количество инфицированных не знают о своем заболевании».

«Болезни печени — это те, что рано или поздно всегда приводят к формированию цирроза и даже рака печени,— заявил в ходе пресс-конференции в "Российской газете" на прошлой неделе главный гепатолог минздрава Московской области Павел Богомолов.— Раньше мы говорили об этом чуть тише, потому что были некие ограничения в возможности оказать правильную помощь, сейчас совершенно иная история».

Господин Богомолов напомнил, что в России доступны современные препараты, рекомендованные ВОЗ для лечения, в частности гепатита С,— безинтерфероновая терапия, так называемые препараты прямого действия. Он сообщил, что в Подмосковье за последние пять лет заболеваемость острым гепатитом C и хроническим гепатитом C снизилась, однако составляет 1,2% «популяции», «что является большим числом»: «Но доля циррозов в этом уменьшающемся количестве пациентов растет: она выросла за пять лет почти до 11% из этого числа пациентов с гепатитом C».

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова напомнила, что Россия в мае 2016 года наряду с другими странами—членами ВОЗ подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения, которая предусматривает ликвидацию вирусных гепатитов к 2030 году. Документ декларирует, по ее словам, «активное снижение заболеваемости вирусным гепатитом, а возможно, и ликвидацию»: «Все к этому идет».

Господин Богомолов пояснил, что «это серьезный многоуровневый план действий, который должен реализовываться»: «И на самом деле в России он реализуется. Один из принципиальных моментов документа — это равный доступ к лечению, адекватное финансирование и использование инновационных технологий». В частности, он напомнил, что «под руководством Минздрава медицинскую помощь почти во всех субъектах РФ погрузили в базовую программу ОМС, это означает, что каждый человек по своему полису может и должен получать эту помощь бесплатно и на всей территории России».

В понедельник руководитель общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко на круглом столе представил данные опросов, проведенных среди пациентов, и анализ обращений на горячую линию. Он обратил внимание, что в России для лечения гепатита C «есть все возможности»: зарегистрированы препараты прямого противовирусного действия для всех генотипов, есть актуальные клинические рекомендации, гепатиты погружены в ОМС, стоимость лекарств снижается.

Тем не менее, по данным опросов, 61% пациентов узнают случайно: как правило, обращаются с жалобами к врачу (22%) или перед проведением хирургических операций (23%).

После того, как человек узнал о своем диагнозе, 57% не получают информации, что делать дальше: 5% получают печатные материалы, 16% — устную консультацию.

Пациенты жалуются, что врачи не владеют достоверной информацией, отметил господин Коваленко. Он напомнил, что лекарства от гепатита С, которые способны излечивать это заболевание с вероятностью более 90%, появились только в 2013 году, а в России «средний возраст врача около 50 лет», то есть они получили образование более 20 лет назад: «И до 2017 года в России не было системы непрерывного медицинского образования».

Господин Коваленко привел в пример случаи, когда пациентов, которые уже вылечились от гепатита, «снимают с операционного стола, обнаружив в выписке в анамнезе гепатит C»: «К нам обратилась беременная девушка, вылечившаяся от гепатита год назад, но ей сказали, что она отправится рожать в инфекционное отделение». Никита Коваленко также отметил, что, скорее всего, 83% пациентов, которым поставлен диагноз, не смогут незамедлительно получить терапию, так как клинические рекомендации говорят о необходимости срочного начала лечения только для ограниченных категорий пациентов, например с выраженным фиброзом, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, пациентам в предтрансплантационном периоде или после трансплантации печени.

Он также привел данные отчета общественного проекта «Коалиция по готовности к лечению» (проводит мониторинг госзакупок препаратов) за 2017 год, согласно которому закупки Минздравом препаратов от гепатита С (закупается в рамках обеспечения лекарствами пациентов с ВИЧ) занимают 7% от общего объема закупок, 36% из этих средств направляют на препараты московские власти, остальной бюджет размазан по остальным регионам РФ. Господин Коваленко также привел выдержки из обзора нормативной базы регионов, согласно которому специальные программы по борьбе с гепатитом С есть только в 14 регионах России, лечение за счет ОМС осуществляется в 22 регионах, за счет региональных бюджетов — в 29 регионах.

Представитель «Коалиции по готовности к лечению» Сергей Головин представил отчет, согласно которому число пациентов в РФ, которые могли быть обеспечены терапией в 2018 году, составило около 16 тыс. человек, что в 1,5 раза выше, чем в 2017 году и годами ранее. Он напомнил, что в России зарегистрированы две из трех современных, доступных в мире схем лечения вирусного гепатита С. При этом из всех препаратов, которые закуплены в 2018 году, только около 5,8 тыс. курсов — это схемы современные, безынтерфероновые схемы.

«Без полноценного доступа к лекарствам элиминация (исчезновение случаев заболевания.— “Ъ”) невозможна,— сказал эксперт.— Мы можем сколько угодно делать комфортной среду, говорить о программах снижения вреда, безопасных медицинских процедурах, но без масштабного доступа к лекарствам искоренение невозможно, невозможно снижение числа новых случаев и смертности». Господин Головин призвал власти найти варианты снижения цены на современные препараты и отметил, что в России стоимость одного курса современных препаратов составляет около $10 тыс., тогда как в Индии — $41, в Египте — $70, в Казахстане — $84, в Монголии — $102, в Бразилии — $1,2 тыс. Ниже цены и в Италии ($5,6 тыс.), Великобритании ($6,4 тыс.) и Испании ($7,9 тыс.).

Валерия Мишина