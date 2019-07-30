Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»

Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление Транскапиталбанка о признании банкротом группы «Эксперт». В определении суда от 23 июля указано, что в отношении должника введена процедура наблюдения, долг перед банком в размере 54,9 млн руб. включен в реестр кредиторов.

Временным управляющим группы назначен Сергей Стороженко, который должен будет предоставить отчет об итогах работы 16 января 2020 года.

Заявление о признании банкротом группы «Эксперт» было подано в суд в сентябре прошлого года. Заседания по делу неоднократно откладывались по ходатайствам должника. С «Эксперта» пытались взыскать долги и другие кредиторы. В частности, ООО «Винтекс», которому были переуступлены требования уже лишенного лицензии Судостроительного банка: организация должна ему 162 млн руб. Долг не оплачен с 2015 года.

Подробнее о претензиях Транскапиталбанка к «Эксперту» читайте в публикации “Ъ” «"Эксперт" по залогам».