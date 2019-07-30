Дональду Трампу мешают дружить с Эр-Риядом

Противники президента США Дональда Трампа из Конгресса опубликовали доклад, предостерегающий об опасностях передачи ядерных технологий Эр-Рияду. Согласно документу, близкий друг президента бизнесмен Томас Баррак добивался заключения контракта, не содержащего запретов стране-покупателю использовать полученные технологии для создания ядерного оружия. Участвовал в лоббистской схеме и экс-советник президента Майкл Флинн. При этом газета The Wall Street Journal в тот же день сообщила, что один из организаторов теракта 11 сентября 2011 года готов дать показания против властей Саудовской Аравии, если взамен ему позволят избежать смертной казни.

Ядерный лоббизм

Глава комитета Конгресса по надзору и реформам демократ Элайджа Каммингс сообщил, что близкие друзья Дональда Трампа лоббировали решение о продаже ядерных технологий Саудовской Аравии. В преамбуле к 50-страничному докладу комитета, опубликованному в понедельник, особо подчеркивается, что эта сделка «вызывает серьезные вопросы о том, готов ли Белый дом поставить потенциальные прибыли друзей президента выше интересов национальной безопасности американцев и выше глобальной цели — предотвращения распространения ядерного оружия».

Напомним, что власти Саудовской Аравии в последние годы (еще до избрания Дональда Трампа президентом США) неоднократно заявляли о том, что хотели бы диверсифицировать поставки энергоресурсов для внутренних нужд, рассматривая в качестве альтернативы строительство атомных станций. В списке возможных партнеров фигурировали Россия, Франция, Китай, Южная Корея и США.

Сторонники заключения сделки в Соединенных Штатах настаивали на том, что партнерство Эр-Рияда с Москвой или Пекином создаст «серьезные геополитические риски» для США, в том числе расширив угрозу распространения ядерного оружия.

Но переговоры представителей королевства с администрацией бывшего президента США Барака Обамы зашли в тупик, в том числе из-за того, что американская сторона настаивала на обязательном включении в текст контракта так называемого золотого стандарта — статьи 123 Акта об атомной энергетике, запрещающей покупателям проводить процесс обогащение ядерного топлива до оружейных стандартов.

Но уже через год после вступления Дональда Трампа в должность президента США, в декабре 2017-го, агентство Bloomberg неожиданно сообщило, что администрация возобновила переговоры о поставках ядерных технологий Саудовской Аравии и готова отказаться от прежних ограничений. Опровержения со стороны администрации тогда не последовало.

В докладе комитета Конгресса, основанного на показаниях свидетелей и изучении 600 тыс. страниц документов, связанных с «ядерной сделкой», утверждается, что это решение было принято благодаря усилиям Томаса Баррака — основателем и главой инвестиционной компании Colony Capital Inc., одним из наиболее известных спонсоров Республиканской партии. Он считается давним и близким другом Дональда Трампа.

Основатель и глава инвестиционной компании Colony Capital Inc. Томас Баррак Фото: Reuters

В докладе также указано, что в лоббировании «ядерного контракта» приняла участие компания IP3 International, в совет директоров которой входят несколько отставных генералов американских вооруженных сил, а основным бизнес-партнером господина Баррака стал экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Напомним, что он был вынужден подать в отставку из-за того, что скрыл детали своих переговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

«В том, что касается Саудовской Аравии, администрация Трампа пренебрегла правилами, запрещающими принимать политические решения в корпоративных интересах и интересах иностранных государств»,— говорится в докладе Конгресса.

Согласно документу, добиваясь заключения сделки с Саудовской Аравией, господин Баррак и представители компании IP3 International «пользовались беспрецедентным доступом к высшим должностным лицам администрации Трампа», включая проведение встреч с самим президентом США, его советником и зятем Джаредом Кушнером, бывшим экономическим советником Гэри Коном и как минимум шестью членами правительства, в числе которых глава Госдепартамента Майк Помпео и министр энергетики Рик Перри. В ходе этих переговоров лоббисты настаивали на том, что включение в условия контракта требования «Золотого стандарта» помешает заключению сделки, а уже существующие договоренности и так позволят «эффективно соблюдать режим нераспространения».

Авторы доклада уточняют, что Томас Баррак договорился о совместных действиях с фирмой IP3 International за несколько дней до инаугурации президента Трампа. Бизнесмен собирался приобрести компанию по производству ядерных реакторов Westinghouse Electric Co., объявившую о своем банкротстве, и планировал привлечь для совершения сделки средства саудовского Saudi Public Investment Fund и нескольких ближневосточных инвесторов.

Одновременно Томас Баррак вел переговоры лично с Дональдом Трампом и другими высокопоставленными представителями администрации о получении должности спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку или посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Добиваясь этой цели, он втирался в доверие и к самим представителям этих стран. Еще в ходе президентской кампании 2016 года господин Баррак пытался наладить доверительные отношения с официальными лицами в Саудовской Аравии и ОАЭ. Например, накануне выступления Дональда Трампа на конференции, посвященной нефтедобыче в Северной Дакоте в мае 2016 года, господин Баррак передал представителям саудовских и эмиратских властей черновик выступления будущего президента для того, чтобы согласовать текст речи, включив в него выгодные для Ближнего Востока фрагменты.

Сделка по покупке компании Westinghouse, как и назначение господина Баррака на дипломатический пост, так и не состоялись. Все это, впрочем, не помешало лоббистам продолжить работу по заключению «ядерной сделки» между США и Саудовской Аравией.

Как подчеркивают авторы доклада, опубликованного Палатой представителей, в настоящее время Белый дом ведет переговоры о поставках как минимум 12 ядерных реакторов в Саудовскую Аравию.

Вспомнить былое

Примечательно, что в день публикации доклада в газете The Wall Street Journal вышла громкая статья по поводу Эр-Рияда. Как стало известно изданию, один из организаторов атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, Халид Шейх Мохаммед, предложил дать показания на стороне родственников погибших, которые подали в суд на Саудовскую Аравию. Правда, за это террорист рассчитывает избежать смертного приговора. Об этом говорится в письме, направленном адвокатами жертв в районный суд Манхэттена.

Кроме того, в понедельник стало ясно, что Сенат США так и не смог заблокировать еще одну сделку, заключенную администрацией США с саудитами.

В июне текущего года президент Дональд Трамп объявил о том, что администрация США одобрила 22 контракта по продаже оружия и военной техники Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании. Стоимость сделки оценивается в $8 млрд. Конгресс попытался заблокировать оружейные контракты, ссылаясь на то, что они не были одобрены Палатой представителей, и не прошли обязательную экспертную проверку, которая должна продолжаться в течение 30 дней. Это решение большинством голосов поддержал и Сенат США. В ответ Дональд Трамп использовал право вето, сославшись на то, что «чрезвычайная обстановка», сложившаяся в регионе Персидского залива, позволяет ему одобрить сделку без разрешения Конгресса.

Согласно правилам, преодолеть президентское вето можно, собрав две трети голосов в Сенате. Во время голосования в минувший понедельник сенаторы трижды выносили этот вопрос на голосование, но за отмену президентского решения высказались менее половины членов Верхней палаты Конгресса.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Кирилл Кривошеев