В Челябинске начальника отдела медуниверситета подозревают в получении взяток

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства и капремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета. Как сообщают в управлении СК по Челябинской области, сотрудника вуза подозревают в получении взяток.

По версии следствия, в 2013-2018 годах представители коммерческих организаций платили мужчине за заключение контрактов по выполнению различных работ для нужд университета. Сейчас идет сбор доказательств и работа по выявлению аналогичных эпизодов, решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.