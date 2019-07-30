Яхта с шестью людьми потеряла ход в Белом море

Яхта «Крейсер», на борту которой находится шесть человек, терпит бедствие в Белом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Она подала сигнал о помощи сегодня, 30 июля, в 5:26 мск. Позднее в МЧС заявили, что судно потеряло ход, а капитан яхты сообщил, что «что-то намоталось на винты».

«Яхта "Крейсер" потеряла ход, терпит бедствие, просит оказать помощь. Шесть человек на борту»,— рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, пока ситуацию контролирует теплоход «Академик Николай Страхов», который находится от яхты в одной морской миле. В случае угрозы жизни людей он проведет эвакуацию. На помощь также идет теплоход «Академик Александров».