«Умный дом»: новые возможности

В июле 2019 года филиал ПАО «Ростелеком» в Удмуртии вывел на рынок расширенную версию коробочного решения системы «Умный дом». Помимо стандартного набора датчиков, в новый комплект входит умная задвижка — устройство для автоматического перекрытия воды в случае затопления. В разработке компании — комплексное решение для горожан и управляющих компаний «Ростелеком Ключ». Оно станет частью цифровой экосистемы умных многоквартирных домов.

О системе

«Умный дом» — это современное цифровое решение «Ростелекома» для безопасности жилья. В комплект входят датчики движения, протечки, задымления и открытия окон или дверей. Работают они на сети Wi-Fi и мгновенно оповещают хозяина, если в квартире начался пожар, разбилось окно или проник посторонний.

"Умный дом" Фото: ПАО "Ростелеком"

Двойная защита

В июле 2019 года филиал ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике вывел на рынок расширенную версию коробочного решения. Помимо стандартного набора датчиков, в комплект входит умная задвижка — устройство для автоматического перекрытия воды в случае затопления.

«Если в доме прорвало трубу, потопа не избежать. Датчик протечки сработает моментально, а хозяин жилья получит лишь уведомление. Пока он предпринимает какие-либо действия, вода зальет соседей. Чтобы оградить наших клиентов от таких ситуаций, мы дополнили систему “Умный дом” устройством блокировки подачи воды»,— отмечает заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком» Евгений Софронов.

Как это работает?

Умная задвижка реагирует на сигнал датчика протечки и автоматически перекрывает подачу горячей и холодной воды при помощи двух электрических шаровых кранов. Установить и настроить «Умный дом» несложно — к системе прилагается подробная инструкция. Управлять устройствами можно через браузер или бесплатное мобильное приложение «Умный дом Ростелеком».

Цифровое будущее

В разработке компании — комплексное решение для горожан и управляющих компаний «Ростелеком Ключ». Оно станет частью цифровой экосистемы умных многоквартирных домов.

Сергей Тульчинский Фото: ПАО "Ростелеком"

В составе нового продукта — уже знакомые горожанам придомовое видеонаблюдение и умный домофон. Жильцы смогут управлять сервисами через мобильное приложение. Оператор также планирует внедрить в многоквартирных домах технологию дистанционного сбора показаний со счетчиков, оснастить дворы умными шлагбаумами, разработать цифровой ключ с ограниченным доступом в подъезд, например, для курьеров или почтальонов.

«Пилотный проект “Ростелеком Ключ” уже запущен в отдельных регионах. В Удмуртии мы закладываем основы для эффективного внедрения этого решения: работаем с застройщиками, оснащаем жилые комплексы интеллектуальными домофонами, системами видеонаблюдения и датчиками безопасности»,— говорит директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии Сергей Тульчинский.

Где приобрести?

Расширенный комплект датчиков «Умный дом» и камеру для домашнего видеонаблюдения можно приобрести в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация — по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте компании www.rt.ru.