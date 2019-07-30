«Левада-центр»: 38% не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, а 54% — хотят

Более трети опрошенных россиян (38%) не хотят, чтобы Владимир Путин был президентом после 2024 года, когда завершится срок его полномочий, следует из результатов опроса «Левада-центра». Ранее максимальный уровень нежелания видеть в дальнейшем господина Путина на посту президента поднимался до 40% и 45% в октябре 2012 и 2013 годов.

Больше половины респондентов — 54% — хотели бы, чтобы политик остался на посту президента и после 2024 года. При этом доля россиян, которые полагают, что люди доверяют Владимиру Путину, потому что не видят альтернативы, достигла максимума с 2001 года — 43% (29% в 2016 году). Число опрошенных, которые выбрали вариант «Люди надеются, что он в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны», оказался наименее популярным — 24% (39% в 2016 году).

Напомним, господин Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 года. Выдвигаться в президенты вновь в 2024 году он, согласно Конституции, не может.

Опрос проводился 18–24 июля. В нем приняло участие более 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.