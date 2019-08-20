Сегодня исполняется 67 лет гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Дорогой Сергей Викторович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Я рад и горжусь возможностью уже много лет называть Вас не только коллегой, но и другом. Все, кто знает Вас, ценят Вашу надежность, отзывчивость и готовность подставить плечо в трудную минуту, поддержать и помочь ценным советом. Ваша компетентность, целеустремленность и преданность делу позволяют Вам на протяжении многих лет плодотворно трудиться на благо страны, и трудно переоценить вклад, который Вы уже сделали в развитие отечественной промышленности, появление новых образцов высокотехнологичной военной и гражданской продукции. Желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого сибирского здоровья для достижения поставленных целей, благополучия и успехов во всем!

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