WSJ: обвиняемый в теракте 11 сентября готов свидетельствовать против Саудовской Аравии

Гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, которого называют одним из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США, готов подтвердить информацию о причастности к терактам Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В обмен на показания он просит не выносить ему смертный приговор.

Из тюрьмы Гуантанамо обвиняемый направил письмо в Федеральный суд Манхэттена, где рассматривается коллективный иск родственников жертв теракта. По их мнению, Саудовская Аравия финансировала террористическую организацию «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за теракты. Адвокат Мохаммеда сообщил, что его подзащитный готов всесторонне сотрудничать со следствием, если ему не вынесут смертный приговор. По информации WSJ, до сих пор обвиняемый отказывался давать показания из-за «общего характера обвинения».

Напомним, Халид Шейх Мохаммед, который назвал себя главой военного совета «Аль-Каиды», был задержан в 2003 году. В результате терактов погибло около 3 тыс. человек из 80 стран мира. В 2015 году ЦРУ рассекретило серию документов о расследовании теракта.

Подробнее о рассекреченных сведениях читайте в материале “Ъ” «ЦРУ рассекретило серию документов о теракте 11 сентября».